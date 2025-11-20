Як зараховується стаж мобілізованим українцям: що потрібно знати

Стаж мобілізованих українців зараховується повністю

Військовослужбовці Збройних сил України, які захищають країну, мають гарантії щодо свого страхового та трудового стажу.

Пенсійний фонд України (ПФУ) офіційно повідомив, що весь період служби мобілізованих зараховується до страхового і трудового стажу, а також до вислуги років.

Особливістю є те, що навіть час перебування у полоні включається до страхового стажу. Якщо роботодавець не сплачував страхові внески за мобілізованого працівника, цей період не втрачається для нарахування пенсії і не перериває професійний стаж.

Також важливо, що мобілізація не є підставою для звільнення. Роботодавець на час служби лише усуває працівника від обов’язків, робить відповідний запис у трудовій книжці, але зберігає за ним робоче місце.

Служба в зоні бойових дій зараховується у потрійному розмірі для страхового стажу, що дає право на пенсію за вислугу років від 55 років для чоловіків і 50 років для жінок.

Для оформлення пенсії із зарахуванням потрійного стажу військовому необхідно подати оригінали документів до Пенсійного фонду:

паспорт

реєстраційний номер облікової картки платника податків

посвідчення учасника бойових дій

довідку про службу у зоні бойових дій

трудову книжку або документи про стаж (документи про проходження військової служби)

довідки про заробітну плату чи грошове забезпечення (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб)

фото для отримання пенсійного посвідчення

