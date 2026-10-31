Як зберегти тепло в домівці під час відключень світла / © ТСН

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій оприлюднили важливі правила, які допоможуть зберегти тепло в оселі під час можливих знеструмлень та вимкнень опалення.

Першочергово рятувальники рекомендують мінімізувати втрати тепла через вікна та двері. Для цього слід щільно зачиняти вікна, двері й штори, а також ретельно заклеювати всі щілини та класти ковдри чи килими біля вхідної групи. Найкращим рішенням стане облаштування спільного «теплого куточка», де вся родина зможе зібратися в одній кімнаті.

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До цього процесу у ДСНС радять залучати й дітей, адже спільна робота допомагає їм почуватися в безпеці та відчувати власну значущість.

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Окрему увагу рятувальники звертають на правильний вибір одягу. Експерти радять вдягатися за принципом багатошаровості, оскільки кілька тонких кофт утримують тепло значно краще за один товстий светр. Також не слід забувати про теплі шкарпетки, шарфи та навіть головні убори під час перебування вдома.

Як безпечну альтернативу для додаткового обігріву можна використовувати пластикові пляшки з теплою водою, обов’язково обгорнуті рушником чи тканиною. Водночас рятівники застерігають від використання окропу або металевого посуду, аби уникнути серйозних опіків.

Категорично забороняється запускати бензинові чи дизельні генератори всередині житлових приміщень і на балконах. Чадний газ, який вони виділяють, не має кольору, запаху чи смаку, проте є смертельно небезпечним для життя.

Дотримання цих простих і доступних заходів безпеки дозволить захистити родину та зберегти комфортну температуру в домівці навіть під час тривалих відключень світла.

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Зауважимо, у Міністерстві надзвичайних справ радять мати вдома запас води, продуктів і ліків на 3–5 діб, бо тривалість відключень передбачити складно. Фахівців уточнюють: на дорослого за добу треба орієнтовно 3 л питної та 10–12 л технічної води, а внутрішньобудинкова каналізація зазвичай працює самопливом навіть без світла.

Варто зауважити, що щільні штори з підкладкою, додаткові тканинні завіси та ущільнювачі створюють біля вікон додатковий бар’єр і зменшують тепловтрати. Щоб це працювало, обирайте важкі термоштори, закривайте ними більшу частину отвору, ввечері щільно засувайте, а в сонячні дні відкривайте вдень і стежте за відсутністю щілин.

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