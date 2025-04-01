Як зберегти внутрішній спокій і душевну рівновагу під час війни: Епіфаній дав пораду

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній / © Митрополит Епіфаній/Facebook

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Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній нагадав українцям про важливість душевної рівноваги, про яку часто забувають під час війни.

Про це ієрарх написав у Facebook.

За словами Епіфанія, подолати фізичну втому й тілесне виснаження набагато легше, аніж втому душевну.

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«Коли людина втомлюється фізично, то саме тіло їй «підказує», що потрібно відпочити, перекусити, відновити сили під час сну тощо. А от втому душевну, знесилення, апатію, внутрішнє вигорання, втрату душевної рівноваги подолати часом не так легко», — каже глава ПЦУ.

На його думку, люди звикли більшу увагу звертати на зовнішнє, аніж на внутрішнє, піклуватися більше про тіло, аніж про душу. Епіфаній вважає, що «ніщо так не живить душу, як молитва» і радить всім молитися для досягнення внутрішнього спокою.

«Коли в душі вирує негода, не розбурхуйте пристрасті, не здавайтеся в полон страхам чи розпачу. Просто зупиніться і знайдіть час для молитви, відкрийте своє серце в молитві перед Богом, нехай вона полегшить тягар вашої зболеної душі. Моліться, як закликає і підказує вам серце, не лише вустами, але й розумом, не відволікаючись на зовнішні хвилювання», — радить він.

Раніше Епіфаній закликав УПЦ МП і Онуфрія до негайного діалогу про єднання.

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