«Як же хочеться ще раз почути її голос»: росіяни вбили керівницю ЦНАП у Комишувасі

Російський удар по Комишувасі обірвав життя Ольги Тверденко

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Унаслідок звірячої атаки росіян на Комишуваху Запорізької області 2 листопада загинула очільниця місцевого відділу Центру надання адміністративних послуг Ольга Тверденко. Жінка перебувала на цій посаді від самого заснування установи 2019 року. За спогадами колег вона віддавала роботі всю себе.

Інформацію про трагічну загибель Ольги повідомили сільський староста Новояковлівки Олена Нікітенко, керівниця Департаменту соцзахисту населення ЗОДА Світлана Лисенко, а також Єдина мережа ЦНАП Запорізької області.

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Під час атаки на Комишуваху загинула Ольга Тверденко: що про неї відомо

Росіяни атакували трьохтонними авіабомбами укриття в підземній школі, де на той момент працював ЦНАП та відбувалася видача гуманітарної допомоги. Загалом по території громади було випущено щонайменше дев’ять керованих авіабомб. Безпекова ситуація постійно погіршувалася, та попри це Ольга продовжувала щодня сумлінно працювати. Щопонеділка вона опікувалася видачею допомоги цивільним.

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Ольга Тверденко народилася в родині ветеринарних лікарів. Згодом здобула вищу юридичну освіту. З моменту відкриття 2019 року Центру надання адміністративних послуг Комишуваської селищної ради вона працювала в установі. Пізніше жінка обійняла посаду начальниці відділу ЦНАП.

Своїми спогадами про загиблу у соціальних мережах поділилася її подруга та колега-юристка Світлана Лисенко.

«Ми дружили та навчалися разом в інституті. Юристи. Батьки Ольги — ветеринари, люди неймовірного серця. Скільки тварин у нашій родині було врятовано їхніми руками… Ольга була особливою людиною для мене. Людиною чистого серця та розуму, яку світ не змінив із роками», — пише Світлана.

Ольга відмінно навчалася в університеті й завжди віддавалася роботі на повну.

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«Росія вбила її за людяність? Перечитую нашу переписку… 13 вересня я пропонувала їй перейти працювати до Запоріжжя. Вона відмовилася. Чому? Бо любить свою роботу. Хоч і страшно… Перечитую ці слова, а сама досі не можу написати про неї „любила“. Росія вбила її за людяність. Світла пам’ять…»

«Єдина мережа ЦНАП Запорізької області у глибокій скорботі… Учора російська атака забрала життя мирних жителів Комишувахи. Серед загиблих — наша колега, начальник відділу Центру надання адміністративних послуг Комишуваської селищної ради Запорізької області Ольга Тверденко. Немає слів, якими можна висловити цей біль. Важко усвідомити й прийняти, що людини, з якою ще вчора спілкувалися, яку цінували, любили та підтримували, більше немає…», — написали у Єдиній мережі ЦНАП Запорізької області.

Там додали, що після кожного обстрілу Ольга завжди дзвонила колегам і питала, чи все в них добре. У небезпеці вона знаходила час, аби піклуватися про інших.

«Як же хочеться ще раз почути її голос, ще раз відповісти на її дзвінок… Росія щодня забирає життя найкращих. Людей, які мали жити, працювати, любити, будувати майбутнє своєї громади. Людей, які щодня робили цей світ людянішим. Пані Олю, нам невимовно боляче… Дякуємо Вам за Ваше велике серце, людяність, відданість справі, за підтримку і тепло, якими Ви ділилися з усіма навколо».

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Прощання з Ольгою відбудеться 5 листопада. Об 11:00 — м. Запоріжжя, вул. Стефанова, 22, о 12:00 — Матвіївське кладовище.

Ворожа атака забрала життя десятків людей та спричинила масштабні руйнування у громаді, де у зв’язку з трагедією оголошено триденну жалобу.

Серед ідентифікованих загиблих:

Денис Коноваленко — рятувальник;

Олексій Сущевський — рятувальник;

Наталія Карапетян — дружина очільника громади;

Ольга Тверденко — керівниця ЦНАПу;

Тетяна Іванівна — керівниця гуманітарного штабу;

Михайло Буженко — майор поліції;

Микола Баланда — майор поліції;

Михайло Романов — капітан поліції;

Дмитро Бєсєдін — капітан поліції.

Удар по Комишувасі: кількість загиблих, слова очевидців та пошуки людей

Нагадаємо, армія РФ скинула керовані авіабомби на Комишуваху в Запорізькій області, поціливши в гуманітарний хаб, який місцеві жителі використовували як укриття.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції, пошуково-рятувальні роботи тривають уже четверту добу. Станом на зараз з-під завалів деблоковано 42 загиблих, триває ідентифікація невпізнаних тіл, а ще 33 людини можуть перебувати під завалами.

Дві жінки, які постраждали внаслідок російського удару по Комишувасі, розповіли про момент атаки. Одна з них провела під завалами близько двох годин після того, як приміщення обвалилося. Вона повідомила, що її напарниця загинула одразу, а загалом того дня загинули вісім жінок із її бригади.

Російські війська цілеспрямовано атакували школу, де місцеві жителі щотижня отримували гуманітарну допомогу. Після першого авіаудару люди сховалися в укритті, однак окупанти завдали повторного удару, скинувши ще дев’ять авіабомб безпосередньо по місцю сховку.

Як повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, росіяни знали про призначення навчального закладу. Наразі роботу рятувальників ускладнює загроза повторних обстрілів, тому пошуково-рятувальні роботи тривають у небезпечних умовах.

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