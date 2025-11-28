Як Зеленський обиратиме нового керівника ОП: Подоляк назвав головні критерії

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підбиратиме кандидатуру нового керівника Офісу Президента (ОП), виходячи з необхідності протистояти зростаючому зовнішньому тиску та проведення «перезавантаження» інститутів влади. Серед ключових вимог до майбутнього очільника ОП — вольовий характер, висока компетентність та швидкість у комунікації з міжнародними партнерами.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За словами Подоляка, Офіс президента сьогодні працює в умовах значного інформаційно-політичного тиску з боку Російської Федерації, який проявляється через заяви про «нелегітимність» української влади та спекуляції навколо мирних переговорів. Також розповів про ключові вимоги до кандидатури на посаду керівника.

«Які завдання у керівника Офісу? Вони очевидні — це модерація переговорених процесів, в рамках яких президент приймає участь. І це модерація процесів внутрішньої політики», — зазначив Подоляк.

Михайло Подоляк підтвердив, що президент України говорить про можливе «перезавантаження інститутів влади». Радник пояснив, що якщо це відбудеться, то це означатиме більшу самостійність певних гілок влади. Зокрема Кабінету Міністрів та Парламенту.

«На початку війни і до середини війни концентрація певних повноважень в руках президента — це була об’єктивна реальність. Сьогодні, певно, треба буде приходити до того, що більшу відповідальність за внутрішній порядок денний мають нести Кабмін, парламент наприклад», — пояснив Подоляк.

Описуючи ідеального наступника, Подоляк виділив ключові характеристики:

Компетентність та аналітичні здібності.

Вольовий характер і психоемоційна стійкість для витримки внутрішнього та зовнішнього тиску.

Комунікаційні здібності, щоб швидко включитися в переговорні рамки та вести дискусії з партнерами.

Михайло Подоляк наголосив, що голова Офісу — це, перш за все, операційний менеджер президента, який має бути максимально залучений до зовнішніх треків.

«Певна психоемоційна стійкість, тому що спроби переформатовати ще глибше щось. Безумовно будуть спроби з боку Російської Федерації атакувати. Вони сьогодні починають втручатись і вони будуть це робити. Для них важливо, щоб ми мали внутрішні великий конфлікт. Росія тільки через це може працювати і вона постійно так працює. Тому я думаю, що кандидатура буде достатньо оптимальна для цього етапу. І президент розуміє, що йому треба утримати від нового операційного менеджера», — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило, що 28 листопада проводить обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Згодом уже сам керівник ОП підтвердив цю інформацію та наголосив, що сприятиме слідчим діям НАБУ та САП. Втім, у якій саме справі правоохоронці прийшли, він не уточнив.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 28 листопада повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку.

Він підписав указ про звільнення Єрмака.

Також DeepState назвав можливого кандидата на посаду керівника Офісу президента.