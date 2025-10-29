ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
283
1 хв

Як з'явився, так і зник: російський прапор на стелі Покровська знищено

Чергова провокація російських окупантів у Покровську зазнала фіаско.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ / © Associated Press

У середу, 29 жовтня, окупанти вивісили прапор РФ на стелі Покровська, та вже за годину зник. Його знищили ЗСУ.

Про це повідомляє DeepState.

Деталі

За повідомленнями, російський прапор на стелі Покровська виявили близько 9:40. Вже о 10:40 його було ліквідовано.

Осінтери наголошують: ситуація в місті залишається складною, тому що війська РФ продовжують затягувати піхоту. ЗСУ докладають великих зусиль, щоб завдати ворогу максимальних втрат.

«Місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій, в той же час дійсно північніше залізниці просочилося чимало п*****в», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, про розміщення прапора РФ на стелі Покровська повідомила журналістка ТСН Юлія Кирієнко. Ворожий триколор потрапив на відео.

«Російська ганчірка на стелі Покровська. Ви все бачите самі. Всі інші слова зайві», — написала журналістка.

