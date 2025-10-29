- Дата публікації
-
Укрaїнa
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 283
- Час на прочитання
- 1 хв
Як з'явився, так і зник: російський прапор на стелі Покровська знищено
Чергова провокація російських окупантів у Покровську зазнала фіаско.
У середу, 29 жовтня, окупанти вивісили прапор РФ на стелі Покровська, та вже за годину зник. Його знищили ЗСУ.
Про це повідомляє DeepState.
Деталі
За повідомленнями, російський прапор на стелі Покровська виявили близько 9:40. Вже о 10:40 його було ліквідовано.
Осінтери наголошують: ситуація в місті залишається складною, тому що війська РФ продовжують затягувати піхоту. ЗСУ докладають великих зусиль, щоб завдати ворогу максимальних втрат.
«Місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій, в той же час дійсно північніше залізниці просочилося чимало п*****в», — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, про розміщення прапора РФ на стелі Покровська повідомила журналістка ТСН Юлія Кирієнко. Ворожий триколор потрапив на відео.
«Російська ганчірка на стелі Покровська. Ви все бачите самі. Всі інші слова зайві», — написала журналістка.