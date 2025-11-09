Як зігрітися у квартирі без опалення: поради експерта

Відсутність опалення

Існують прогнози, що взимку може не бути опалення по 5-7 днів та більше. У такому разі слід знати, як зберегти тепло у квартирі.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Ігор Молодан, експерт із безпеки.

«Тепло ми можемо зберегти на відносно не тривалий час. Але, якщо брати до уваги туристичний досвід, то так можна і перезимувати», — зазначає Молодан.

Що допоможе зігрітися

Експерт радить:

якщо достатня кількість кімнат, знайти найменшу, де мають перебувати всі.

Перевагу матимуть люди, які живуть сім’ями, адже найбільш дієвий спосіб зігрітися — гріти один одного. Тож самотнім людям буде менш комфортною

придбати невеличкий намет та спальники;

Намет може поміститись на ліжко і там буде легше зігрітись. Цей досвід походить зі Сходу, де взагалі немає опалення. Зрозуміло, що намет зігріти буде легше, ніж саму кімнату.

запастись грілками (їх часто беруть у походи);

«Але попереджаю про газові пальниками! Є загроза вчадіти. Звичайно, треба провітрювати приміщення», — завершив він.

Раніше українців попередили про небезпечні лайфгаки для опалення. Серед них — захисні панелі для радіаторів, використання туристичних печей, обігрів цеглою з духовки тощо.

Детальніше читайте у матеріалі ТСН.ua.