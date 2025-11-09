- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 409
- Час на прочитання
- 1 хв
Як зігрітися у квартирі без опалення: поради експерта
Опалювальний сезон 2025 буде непростим в Україні через постійні удари РФ по енергетичній та газовій інфраструктурі.
Існують прогнози, що взимку може не бути опалення по 5-7 днів та більше. У такому разі слід знати, як зберегти тепло у квартирі.
Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Ігор Молодан, експерт із безпеки.
«Тепло ми можемо зберегти на відносно не тривалий час. Але, якщо брати до уваги туристичний досвід, то так можна і перезимувати», — зазначає Молодан.
Що допоможе зігрітися
Експерт радить:
якщо достатня кількість кімнат, знайти найменшу, де мають перебувати всі.
Перевагу матимуть люди, які живуть сім’ями, адже найбільш дієвий спосіб зігрітися — гріти один одного. Тож самотнім людям буде менш комфортною
придбати невеличкий намет та спальники;
Намет може поміститись на ліжко і там буде легше зігрітись. Цей досвід походить зі Сходу, де взагалі немає опалення. Зрозуміло, що намет зігріти буде легше, ніж саму кімнату.
запастись грілками (їх часто беруть у походи);
«Але попереджаю про газові пальниками! Є загроза вчадіти. Звичайно, треба провітрювати приміщення», — завершив він.
Раніше українців попередили про небезпечні лайфгаки для опалення. Серед них — захисні панелі для радіаторів, використання туристичних печей, обігрів цеглою з духовки тощо.
Детальніше читайте у матеріалі ТСН.ua.