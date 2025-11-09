ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
1 хв

Як зігрітися у квартирі без опалення: поради експерта

Опалювальний сезон 2025 буде непростим в Україні через постійні удари РФ по енергетичній та газовій інфраструктурі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відсутність опалення

Відсутність опалення

Існують прогнози, що взимку може не бути опалення по 5-7 днів та більше. У такому разі слід знати, як зберегти тепло у квартирі.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Ігор Молодан, експерт із безпеки.

«Тепло ми можемо зберегти на відносно не тривалий час. Але, якщо брати до уваги туристичний досвід, то так можна і перезимувати», — зазначає Молодан.

Що допоможе зігрітися

Експерт радить:

  • якщо достатня кількість кімнат, знайти найменшу, де мають перебувати всі.

Перевагу матимуть люди, які живуть сім’ями, адже найбільш дієвий спосіб зігрітися — гріти один одного. Тож самотнім людям буде менш комфортною

  • придбати невеличкий намет та спальники;

Намет може поміститись на ліжко і там буде легше зігрітись. Цей досвід походить зі Сходу, де взагалі немає опалення. Зрозуміло, що намет зігріти буде легше, ніж саму кімнату.

  • запастись грілками (їх часто беруть у походи);

«Але попереджаю про газові пальниками! Є загроза вчадіти. Звичайно, треба провітрювати приміщення», — завершив він.

Раніше українців попередили про небезпечні лайфгаки для опалення. Серед них — захисні панелі для радіаторів, використання туристичних печей, обігрів цеглою з духовки тощо.

Детальніше читайте у матеріалі ТСН.ua.

Дата публікації
Кількість переглядів
409
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie