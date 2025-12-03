Рада ухвалила бюджет-2026: як зміниться мінімалка, прожитковий мінімум і зарплата вчителів

Гроші

Верховна Рада 3 грудня в цілому ухвалила законопроєкт «Про державний бюджет на 2026 рік». Наразі стало відомо, як саме зміниться мінімальна заробітна плата

Про це стало відомо з прямої трансляції пленарного засідання Верховної Ради.

Ухвалений урядовий проєкт передбачає наступні ключові показники:

Доходи: 2,92 трлн грн.

Видатки: 4,78 трлн грн.

Дефіцит бюджету: близько 2,4 трлн грн (18,5% ВВП).

Проблеми фінансування та оборона

Значну частину дефіциту — близько 19 млрд доларів (приблизно 800 млрд грн) — наразі не забезпечено джерелами покриття. Уряд раніше розраховував на репараційний кредит від Європейського Союзу, однак остаточне рішення ЄС щодо виділення цих коштів ще не ухвалене.

Видатки на оборону прогнозуються на рівні 2,8 трлн грн. Хоча номінально ця сума відповідає тій, що була закладена на 2025 рік на момент внесення проєкту до парламенту, фактичні оборонні видатки на 2026 рік будуть меншими. Оскільки восени Рада збільшила видатки оборони 2025 року ще на 300 млрд грн.

Зростання соціальних стандартів

Вперше з 2023 року в бюджеті на 2026 рік передбачили збільшення соціальних стандартів:

Мінімальна зарплата зросте з 8 000 грн до 8 647 грн (зростання на 8%).

Загальний прожитковий мінімум підвищиться з 2 920 грн до 3 209 грн (+9,9%).

Прожитковий мінімум для працездатних осіб зросте з 3 028 грн до 3 328 грн (+9,9%).

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшиться з 2 361 грн до 2 595 грн (+9,9%).

Також 2 млрд грн виділять на фінансування телемарафону. Окрім цього, зарплати вчителів в Україні зростуть на 30% з 1 січня наступного року і ще на 20% з 1 вересня. А зарплати військовим залишаються незмінними.

Нагадаємо, Верховна Рада остаточно ухвалила закон про державний бюджет України на 2026 рік. Свої голоси за це рішення віддали 257 народних депутатів. Після ухвалення закону нардепи в сесійній залі почали вигукувати: «Ганьба!»

Також раніше повідомлялося, що ключова причина низьких зарплат в Україні — це те, що середня продуктивність праці в у 3-5 разів менша, ніж у Євросоюзі. Це обмежує конкурентоспроможність українських компаній на зовнішніх ринках та створює умови для майбутньої трудової міграції.