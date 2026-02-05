Як зміняться зарплати військових після припинення вогню: Зеленський відповів

україна планує заохочувати військових високими зарплатами навіть після припинення вогню

Реклама

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава не планує зменшувати грошову мотивацію для військових навіть за умов відсутності активних бойових дій.

Про плани зберегти високий рівень виплат для армії президент заявив у четвер, 5 лютого, під час спільної пресконференції після переговорів з польським прем’єром Дональдом Туском.

Зарплати військовим під час «тиші»

Володимир Зеленський наголосив, що ключовим пріоритетом для країни залишається збереження боєздатного війська чисельністю у 800 тисяч осіб. Щоб утримати таку потужну силу, держава гарантує збереження високих зарплат для військовослужбовців, які перебуватимуть на лінії зіткнення, навіть якщо гармати мовчатимуть.

Реклама

Це рішення продиктоване необхідністю тримати оборону на належному рівні та не допустити відтоку кадрів з передової у разі припинення вогню.

«Будемо берегти нашу армію у 800 тисяч, будемо заохочувати високими зарплатами навіть на першій лінії під час припинення вогню», — підкреслив український лідер.

Стратегія безпеки та стримування

Збереження великої та вмотивованої армії розглядається керівництвом держави як головна гарантія безпеки України в умовах нестабільного миру. Фінансові стимули мають стати запобіжником, який дозволить військовим залишатися на службі та бути готовими до будь-якого розвитку подій на фронті.

Такий підхід також слугуватиме сигналом для агресора про те, що українська оборона не слабшає і готова дати відсіч будь-якої хвилини. Високі виплати на «першій лінії» підтверджують, що ризики для бійців залишаються актуальними, а їхня служба — критично важливою для виживання держави.

Реклама

Нагадаємо, фінансове забезпечення українських захисників 2026 року базується на поєднанні стабільних щомісячних виплат і додаткових винагород за виконання небезпечних завдань. У Міноборони надали повний перелік виплат, надбавок та «бойових», з яких складається зарплата військових 2026 року.