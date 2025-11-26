Українці масово обирають вакансії з бронюванням: де їх найбільше і яка зарплата

Робота / © Getty Images

Можливість бронювання працівників від мобілізації стала критично важливим фактором для шукачів роботи. Аналітики фіксують стрімке зростання пропозиції таких вакансій: за останній рік їхня кількість збільшилася у 8 разів. Попит з боку роботодавців та шукачів зосереджений переважно у сфері робітничих професій, які є важливими для підтримки української економіки.

Про це повідомляє дані OLX Робота.

Стрибок пропозиції на ринку праці

Найбільш помітне зростання пропозиції вакансій із бронюванням відбулося у категорії «Виробництво, робітничі спеціальності» (в розділі «Інше»). Тут кількість оголошень зросла в 11 разів. Це стосується таких професій, як пилорамники, оператори верстатів, електрики, кухарі та заправники.

Також значно збільшилася кількість пропозицій на популярні вакансії:

Різноробочий (зростання у 18 разів ).

Продавець (зростання у 13 разів ).

Будівельник (зростання у 9 разів ).

Вантажник (зростання у 8 разів ).

Водій (зростання у 5 разів).

Попит шукачів: відгуків стало у 16 разів більше

Попит на роботу з можливістю бронювання також стрімко злетів. Якщо порівнювати жовтень 2025 року з жовтнем 2024, загальна кількість відгуків на такі вакансії в Україні зросла у 16 разів — від десятків до сотень та тисяч.

Найбільш затребуваними серед шукачів стали:

Продавець (кількість відгуків зросла у 66 разів ).

Різноробочий (кількість відгуків зросла у 38 разів ).

Будівельник (кількість відгуків зросла у 9 разів ).

Водій (кількість відгуків зросла у 8 разів ).

Вантажник (кількість відгуків зросла у 7 разів).

Регіони-лідери та найвищі зарплати

У жовтні 2025 року найбільшу кількість вакансій із бронюванням зафіксовано у Київській області (майже 2 тисячі). Значний обсяг пропозицій також був у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Одеській областях (від 300 до 700).

Найвищі медіанні зарплати за такими вакансіями пропонували в:

Івано-Франківській області — 40 тис. грн.

Херсонській та Тернопільській — 35 тис. грн.

Київській — 33,4 тис. грн.

Аналітики підсумовують, що ринок стрімко розвивається, фокусуючись на робітничих спеціальностях, де зберігаються конкурентні зарплати. А лідерами за пропозицією та високими зарплатами є Київщина та західні області.

Нагадаємо, на початку цього року на українському ринку праці склалася сприятлива для шукачів ситуація: роботодавці стали набагато активніше шукати фахівців, ніж самі працівники готові пропонувати свої послуги.

Раніше повідомлялося, мешканцям різних регіонів України знадобиться від одного до дев’яти років, щоб накопичити кошти на власне житло, відкладаючи водночас всю свою зарплату. Такий висновок зробили експерти на основі порівняння середньої зарплати за серпень із вартістю житла в цей період.