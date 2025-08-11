До 2040 року зими майже зникнуть: що чекає на українців у найближчі 15 років

Зима / © Pixabay

До 2040 року зими в Україні суттєво потеплішають, сніг буде рідкістю, а війна додатково впливатиме на клімат через викиди парникових газів та знищення лісів.

Таку перспективу озвучила провідна українська кліматологиня Світлана Краковська, учасниця Міжурядової панелі зі зміни клімату (IPCC) та членкиня Національної академії наук США, в інтерв’ю журналісту Олексію Суханову на YouTube.

За її прогнозом, середня температура найхолоднішого місяця року, переважно січня, зросте в усіх регіонах України. У Харкові холодні місяці будуть у середньому від −4 до −6 градусів, у Києві та Львові — від 0 до −2, а на Одещині зими взагалі будуть із плюсовою температурою. Лише в гірських районах температура залишатиметься нижчою за нуль, формуючи зону відносного холоду.

Краковська звернула увагу, що Київ залишатиметься одним із найтепліших регіонів через урбанізацію — асфальт і будівлі нагріваються сонцем навіть взимку, створюючи ефект «міського острова тепла».

Також кліматологиня зазначила, що в окремих областях, зокрема в Криму та на Одещині, «кліматична весна» починатиметься вже наприкінці січня, а на сході України — у лютому. Осінь у цих регіонах може тривати до грудня, через що зима фактично може зникнути. Через це в Україні очікується значне скорочення опалювального сезону.

Окремо Краковська підкреслила вплив бойових дій на клімат: вибухи й пожежі викидають у повітря шкідливі речовини та парникові гази, що погіршує ситуацію зі зміною клімату, а вигорілі ліси втрачають здатність поглинати вуглець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що частина Одеської області до середини цього століття може перетворитися на пустелю, а літо в Україні триватиме понад 5 місяців.