Як зміниться погода в Україні у вересні – прогноз

Осінь / © Pixabay

Реклама

У вересні погода в Україні буде близькою до кліматичної норми: середня температура повітря становитиме 13-18°C, а кількість опадів — 37-76 мм.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на сторінці у Facebook.

У гірських районах Карпат очікується трохи прохолодніше — 11-12°C, тоді як на півдні країни середня температура може підійматися до 18-20°C. У високогір’ї гірських районів прогнозується 9-15°C.

Реклама

Абсолютні мінімальні температури вересня коливатимуться від 1 до 8,8°C морозу, місцями на півдні та у Чернівецькій області — від 0 до 1°C тепла, у Криму — до 5,5°C тепла. Абсолютний максимум температури очікується в межах 30,7-38,8°C, у горах — 24,3-36°C.

Місячна кількість опадів складе 37-74 мм, на півдні країни локально — 28-36 мм. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується 77-108 мм, на високогір’ї Карпат — 126-130 мм. У самих Карпатах кількість опадів становитиме 74-106 мм.

Таким чином, вересень в Україні буде помірним за температурою і кількістю опадів, із прохолоднішими днями в горах та теплішими — на півдні країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода в Україні наступного тижня буде контрастною. Очікується зміна температури від +17 до +30 в останні дні літа.