ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Як зміниться погода в Україні у вересні – прогноз

Вересень в Україні буде помірним за температурою та опадами.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Осінь

Осінь / © Pixabay

У вересні погода в Україні буде близькою до кліматичної норми: середня температура повітря становитиме 13-18°C, а кількість опадів — 37-76 мм.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на сторінці у Facebook.

У гірських районах Карпат очікується трохи прохолодніше — 11-12°C, тоді як на півдні країни середня температура може підійматися до 18-20°C. У високогір’ї гірських районів прогнозується 9-15°C.

Абсолютні мінімальні температури вересня коливатимуться від 1 до 8,8°C морозу, місцями на півдні та у Чернівецькій області — від 0 до 1°C тепла, у Криму — до 5,5°C тепла. Абсолютний максимум температури очікується в межах 30,7-38,8°C, у горах — 24,3-36°C.

Місячна кількість опадів складе 37-74 мм, на півдні країни локально — 28-36 мм. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується 77-108 мм, на високогір’ї Карпат — 126-130 мм. У самих Карпатах кількість опадів становитиме 74-106 мм.

Таким чином, вересень в Україні буде помірним за температурою і кількістю опадів, із прохолоднішими днями в горах та теплішими — на півдні країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода в Україні наступного тижня буде контрастною. Очікується зміна температури від +17 до +30 в останні дні літа.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie