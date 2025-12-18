ТСН у соціальних мережах

595
Як зміниться погода в Україні в другій половині тижня

Сьогодні, за прогнозом синоптиків, буде тепло, але з опадами.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Грудень продовжує дивувати аномальним теплом

Грудень продовжує дивувати аномальним теплом / © Pixabay

Сьогодні, 18 грудня, в Україні без опадів. У деяких областях сьогодні туман та невеликий дощ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«На Закарпатті в четвер вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, південно-західних, Тернопільській та Хмельницькій областях туман», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Удень очікується по країні +1…6°С, на півдні країни буде в межах +6…11°С.

У Києві хмарно з проясненнями. Вдень без опадів, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вдень становитиме +1…6°С, у столиці вдень у межах +2…4°С.

Нагадаємо, до України суне антициклон Freida. Він блокуватиме надходження опадів на територію України та визначатиме погодні умови.

