Як змінити ім’я в Україні: умови, документи і кому можуть відмовити

Деяким українцям хочеться змінити власне ім’я. Причин може бути багато — власне ім’я не подобається, воно асоціюється з чимось неприємним або ж людина відчуває новий етап у житті. Змінити ім’я та документи в Україні насправді не так складно, як може здаватися.

Детальне пояснення про зміну імені в Україні має портал Дія.

Як змінити ім’я в Україні і хто має на це право

Офіційно змінити ім’я в Україні можна з моменту досягнення громадянином 14 років. У 14-річному віці на це потрібна письмова згода батьків. Уже з 16 років підлітки мають право змінювати ім’я самостійно.

Для того, аби змінити ім’я, потрібно звернутися з заявою та відповідним пакетом документів до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Із собою потрібно взяти такий пакет документів:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження;

фотокартку;

додаткові документи залежно від обставин (про шлюб або розірвання шлюбу, попередню зміну імені тощо);

документ, що підтверджує сплату мита та послугу;

заяву про бажання змінити ім’я.

У випадку, якщо заяву подає підліток до 16 років, потрібна також заява від батьків або опікунів. Якщо ім’я змінюється не вперше, попередні документи про зміну імені потрібно додати також. Під час воєнного стану звернутися можна до будь-якого відділення ДРАЦС.

Розглядати заяву та документи на зміну імені можуть до 3 місяців. Після того як ваше звернення розглянуть, вам видадуть свідоцтво про зміну імені.

Відмовити у зміні імені можуть з декількох причин:

здійснення кримінального провадження щодо заявника або його перебування під адміністративним наглядом;

наявність у заявника непогашеної судимості;

офіційне звернення правоохоронців щодо розшуку особи;

подання неправдивих відомостей про себе.

Заявнику необхідно буде сплатити адміністративний збір — 5,10 грн. У випадку повторної зміни імені заплатити доведеться 51 гривню.

Не платити адміністративний збір можуть ВПО, а також громадяни, які звертаються на територіях, де обмежено доступ до державних реєстрів.

Якщо вам відмовили у послузі, зі скаргою можна звернутися до Міністерства юстиції України або Окружного адміністративного суду.

Які ще персональні дані можна змінити за власним бажанням

За власним бажанням в Україні також можна змінити прізвище.

У випадку шлюбу можна змінити лише прізвище.

У випадку всиновлення дитини їй можна змінити прізвище, ім’я та по-батькові.

А в разі, якщо ваш батько змінив своє ім’я, ви маєте право на зміну по батькові. Однак змінювати по батькові можна і без такої причини. За законом, ухваленим у 2021 році, всі українці можуть змінити по батькові, якщо їм цього хочеться.