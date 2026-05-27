Як змінити військовий облік у ТЦК після переїзду: строки, правила і обов’язки

Як змінити військовий облік у ТЦК

Якщо ви переїхали на нове місце проживання, під час воєнного стану ви зобов’язані повідомити ТЦК про це. Скільки є часу, аби стати на облік у новому ТЦК та СП, і що ще потрібно знати?

Більше про це розповіли Юристи.UA.

Як змінити облік у ТЦК після переїзду

Протягом 7 календарних днів після переїзду військовозобов’язані чоловіки повинні повідомити ТЦК про нове місце проживання та стати на облік. На державну реєстрацію в ЦНАП за законом є трохи більше часу.

Усі громадяни України, які підпадають під військовий облік, повинні стояти на військовому обліку у певному ТЦК. Якщо ви змінили місце проживання — район чи місто, ви повинні стати на облік в іншому ТЦК. Зазвичай облік відбувається за територіальністю. Кожна адреса прив’язана до певного ТЦК.

Після зміни місця проживання громадяни мають змінювати державну реєстрацію в ЦНАПі та стати на облік у новому ТЦК. Причому на облік потрібно стати до того, як іти до ЦНАПу.

Адвокат Юрій Айвазян повідомив, що за законом призовники, військовозобов’язані та резервісти після переїзду за новою адресою мають у семиденний строк стати на військовий облік за новим місцем проживання.

Якщо ви також змінюєте номер телефону, місце роботи — про це теж потрібно повідомляти у ТЦК.

«Окремо щодо реєстрації місця проживання, то після зняття з попереднього місця реєстрації громадянин має протягом 30 календарних днів задекларувати або зареєструвати нове місце проживання. Якщо звернутися після цього строку, адміністратор ЦНАП може скласти протокол за статтею 197 КУпАП», — додав адвокат.

Як правильно оформити відстрочку 2026

Нагадаємо, за інформацією Луганського обласного ТЦК та СП, жодна відстрочка від мобілізації не призначається автоматично — без особисто поданої заяви та відповідних документів військовозобов’язаного можуть призвати.

Право на відстрочку мають громадяни, які перебувають на військовому обліку та підпадають під дію статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

З листопада 2025 року в Україні діє нова система, за якої більшість відстрочок продовжується автоматично, а пріоритет надається цифровому формату. Через застосунок «Резерв+» доступні 11 типів онлайн-відстрочок.

Якщо ж категорія громадян ще не оцифрована, документи та заяву необхідно подати особисто через ЦНАП. Наявність чинної відстрочки перевіряється виключно шляхом сканування QR-коду з електронного або роздрукованого військово-облікового документа.

Цей код обов’язково має бути цілим і придатним для зчитування, інакше відстрочка вважатиметься непідтвердженою, що може стати підставою для мобілізації.

