Як змусити Росію до миру: Жорін розкрив, що може змінити тон розмов на переговорах

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін

Наразі Російська Федерація абсолютно не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні та припиненні війни, оскільки її війська продовжують хоч і повільно, але просуватися вперед. Справжні дипломатичні зрушення розпочнуться лише після повної зупинки ворога на всіх ділянках фронту та переходу окупантів у вимушену оборону.

Про реальний стан справ із переговорним процесом та ситуацію на передовій розповів заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін в інтерв’ю на каналі «Армія TV».

«Процес заради процесу» та ціна ілюзій

Військовий закликав українців позбутися ілюзій щодо швидкого дипломатичного вирішення конфлікту на поточному етапі. За його словами, йому дуже шкода людей, які чекають кожного нового раунду перемовин як свята, сподіваючись на мир, адже росіяни стоять на своїх початкових позиціях і нічого змінювати не збираються.

«Якщо фронт буде рухатися хоч трохи, вони будуть заганяти туди ще і ще нові сили. Сьогодні це все виглядає як процес заради процесу. А от коли вони не зможуть наступати і перейдуть в оборону, то тоді і обличчя на перемовинах зміняться, і тон розмови», — наголосив Жорін.

Він підкреслив, що за всю війну росіяни не здобули того, на що сподівалися, проте результати у них є. Хай не з тією швидкістю і з колосальними втратами, але ворог має тактичний успіх і захоплює території.

Технологічна революція заради життя піхотинця

Водночас Жорін переконаний, що Сили оборони України мають достатній потенціал, аби зупинити цей повзучий наступ росіян. Якщо агресор перестане рухатися, мобілізувати населення всередині РФ стане вкрай складно, що й змінить тональність будь-яких діалогів.

Щоб добитися кардинальної зміни ситуації на полі бою, українській армії потрібна не просто технологічна революція, а повна зміна філософії ведення війни з фокусом на збереження життів.

«Ми маємо зробити все: вигадати новий дрон, знайти нову хвилю, розробити нову зброю — усе що завгодно, аби вижив наш боєць і піхотинець, який стоїть на передньому краї. Сьогодні він переживає найважчі часи», — резюмував заступник командира Третього армійського корпусу, додавши, що ключову роль відіграватиме висока якість бойової підготовки та нова сучасна система застосування військ.

Раніше командир 1-го окремого штурмового батальйону Дмитро Філатов назвав ключові виклики для українських сил на півдні, серед яких чисельна перевага ворога в піхоті та ефективне застосування окупантами дронів. Щоб позбавити росіян цієї переваги, військовий закликав системно змінити підхід і централізувати управління безпілотними підрозділами на рівні армійських корпусів.