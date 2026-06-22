Як зробити ПТУ модним: досвід Інтерпайпу Пінчука

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Напередодні нового набору журнал Forbes проаналізував зміни у профтехосвіті за останній рік та навів досвід Інтерпайпу Віктора Пінчука як один із прикладів ефективної співпраці бізнесу й навчальних закладів.

Понад шість років компанія разом із міською владою Дніпра розвиває систему підготовки майбутніх робітників та інженерів. В її основі — два освітні маршрути: від шкільних уроків праці через професійну освіту до роботи на сучасному виробництві, а також від зацікавлення точними науками до здобуття інженерної професії.

«Перший маршрут починається з кабінетів праці, де у дитини формується базова зацікавленість робітничою професією. Далі — навчання у профтехзакладі та робота на виробництві. Другий маршрут передбачає зацікавлення фізикою та інформатикою, подальше навчання у виші та здобуття професії інженера-мехатроніка», — розповіла директорка з комунікацій Інтерпайп Людмила Новак.

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За цей час у Дніпрі створено 21 сучасну навчальну локацію. Серед них — вісім оновлених кабінетів праці у школах та три нові лабораторії у Професійному коледжі №2. Вони оснащені обладнанням, максимально наближеним до того, що використовується на виробництві.

«Під час практичного навчання студенти працюють в умовах, максимально наближених до реального підприємства. Це забезпечує вищу якість підготовки та швидше працевлаштування випускників. Для багатьох компаній це вже не питання соціальної відповідальності, а власної кадрової стійкості», — зазначив в.о. директора Професійного коледжу №2 Олександр Аджимян.

Окрім розвитку навчальної інфраструктури, Інтерпайп проводить для школярів і студентів екскурсії на виробництво, організовує технічні змагання, конкурси та освітні курси. Загалом створена компанією освітня екосистема охоплює понад 13 тисяч дітей та молоді.

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