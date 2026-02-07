Як зростуть війська безпілотних систем РФ: Сирський озвучив дані розвідки

Ворожі безпілотники / © ТСН

Російська Федерація планує масштабне нарощування своїх безпілотних сил, маючи на меті довести чисельність відповідних військ до 165 тисяч осіб.

Про це повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, посилаючись на доповідь Головного управління розвідки (ГУР).

Головнокомандувач ЗСУ заслухав змістовну доповідь представника ГУР щодо розбудови військ безпілотних систем (БпС) країни-агресора. За його словами, за багатьма напрямками противник, як мінімум, не відстає від України у впровадженні новітніх технологій.

Масштабне розширення особового складу

Згідно з даними розвідки, на поточний рік ворог запланував значне збільшення штатної чисельності підрозділів БпС:

Приріст особового складу: заплановано залучити ще 79 тисяч осіб .

Загальна чисельність: безпілотні війська РФ мають налічувати 165 тисяч осіб.

Нові технологічні загрози: дрони-перехоплювачі та реактивні БпЛА

Окрім кількісного показника, ворог активно працює над якісним оновленням свого арсеналу. Олександр Сирський підкреслив, що росіяни вже перейшли до стадії масового виробництва та бойових випробувань новітніх зразків техніки.

«Росіяни вже прийняли на озброєння власні дрони-перехоплювачі та нарощують їх виробництво. Також у бойових діях випробовуються реактивні моделі „Герань-4“ і „Герань-5“, — зазначив Головком.

Такі кроки свідчать про те, що Росія намагається перехопити ініціативу в небі, створюючи засоби для боротьби з українськими дронами та підвищуючи швидкість і смертоносність своїх ударних безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей — 24 ракети та 382 безпілотники різних типів.