Як живуть дикі коні, випущені в дельті Дунаю кілька років тому

Дикі коні, випущені в дельту Дунаю, чудово почуваються: цього року тварини мають багато малечі.

Дикі тарпановидні коні у Дунайському біосферному заповіднику

Дикі тарпановидні коні у Дунайському біосферному заповіднику / Фото: Rewilding Ukraine

Дикі тарпановидні коні, які були випущені у зовнішню дельту Дунаю у Дунайському біосферному заповіднику близько п’яти років тому, почуваються чудово та мають гарний вигляд. Цьогоріч вони мають багато малечі. А це важливий знак успішної адаптації

Про це пишуть екологи проєкту Rewilding Ukraine у Facebook.

«Через обмеження доступа до цієї частини заповідника, не так часто вдається отримати новини про цих тварин. Тож ми радіємо будь-яким звісткам про них», — кажуть фахівці.

Дикі коні виконують ключову екологічну роль: підтримують мозаїчну структуру ландшафту, сприяють відновленню луків і відкритих просторів, а також створюють середовище існування для багатьох інших видів. Виїдаючи зайву рослинність, вони також допомагають боротися з пожежами у ландшафті. Їхня присутність — це ще один крок до відновлення живої, стійкої екосистеми.

«Такий результат є частиною ширших зусиль із ревайлдингу у дельті: створення умов для відновлення природи, повернення диких тварин, процвітання місцевих громад разом із природою», — зазначають екологи.

Нагадаємо, у здичавілого стада корів, які живуть поруч із чорнобильським реактором, з’явилося маленьке телятко.

