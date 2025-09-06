- Дата публікації
Як живуть дикі коні, випущені в дельті Дунаю кілька років тому
Дикі коні, випущені в дельту Дунаю, чудово почуваються: цього року тварини мають багато малечі.
Дикі тарпановидні коні, які були випущені у зовнішню дельту Дунаю у Дунайському біосферному заповіднику близько п’яти років тому, почуваються чудово та мають гарний вигляд. Цьогоріч вони мають багато малечі. А це важливий знак успішної адаптації
Про це пишуть екологи проєкту Rewilding Ukraine у Facebook.
«Через обмеження доступа до цієї частини заповідника, не так часто вдається отримати новини про цих тварин. Тож ми радіємо будь-яким звісткам про них», — кажуть фахівці.
Дикі коні виконують ключову екологічну роль: підтримують мозаїчну структуру ландшафту, сприяють відновленню луків і відкритих просторів, а також створюють середовище існування для багатьох інших видів. Виїдаючи зайву рослинність, вони також допомагають боротися з пожежами у ландшафті. Їхня присутність — це ще один крок до відновлення живої, стійкої екосистеми.
«Такий результат є частиною ширших зусиль із ревайлдингу у дельті: створення умов для відновлення природи, повернення диких тварин, процвітання місцевих громад разом із природою», — зазначають екологи.
