- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 2 хв
Погода на вихідні 15–16 листопада: де потеплішає, а де знову накриють дощі
Погода на вихідних поділить Україну на теплий південь і холодну північ.
Найближчими вихідними, 15 та 16 листопада, погода в Україні буде переважно теплою, проте на територію країни зайдуть малоактивні атмосферні фронти, які принесуть невеликі дощі у низку областей. Температурний фон залишатиметься вищим за норму, але у неділю на півночі та північному заході очікується помітне похолодання через надходження холодного повітря зі Скандинавії.
Про це повідомляє Meteoprog.
Субота, 15 листопада: теплий, але вітряний день
У суботу на більшій частині території збережеться тепла погода.
Північ: вночі без опадів, але вдень очікується дощ. Вдень посилиться вітер, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вдень +6…+11 °С, але ввечері різко знизиться до +1…+4 °С.
Захід: хмарно, але без істотних опадів. Температура вдень +7…+13 °С, на Прикарпатті та Буковині потепліє до +14…+16 °С.
Центр, Південь та Крим: очікується тепла і суха погода. У Центрі вдень +8…+13 °С, на Півдні та в Криму найтепліше: +11…+16 °С.
Схід: тепло, без опадів. Вдень також очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Температура вдень +7…+12 °С.
Неділя, 16 листопада: похолодання та зимові температури на Півночі
У неділю основна увага на Північ, де прийде холодна повітряна маса.
Північ: очікується прохолодна погода без опадів. Вночі температура знизиться до -4…+1 °С (можливі невеликі морози), вдень лише +1…+6 °С.
Захід: вночі місцями можливий туман, температура -1…+4 °С. Вдень очікується невеликий дощ і температура +3…+8 °С (на Прикарпатті до +11 °С).
Центр: погода буде без опадів, з нічними температурами 0…+5 °С і денними +5…+10 °С.
Південь та Крим: найтепліше місце в країні. Сухо, можливий туман. Температура вдень +11…+16 °С.
Схід: вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Денна температура +4…+9 °С.
Нагадаємо, що 19 листопада можливі невеликі морози та мокрий сніг на заході, півночі та в центрі країни.