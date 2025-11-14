ТСН у соціальних мережах

Погода на вихідні 15–16 листопада: де потеплішає, а де знову накриють дощі

Погода на вихідних поділить Україну на теплий південь і холодну північ.

Погода

Погода / © iStock

Найближчими вихідними, 15 та 16 листопада, погода в Україні буде переважно теплою, проте на територію країни зайдуть малоактивні атмосферні фронти, які принесуть невеликі дощі у низку областей. Температурний фон залишатиметься вищим за норму, але у неділю на півночі та північному заході очікується помітне похолодання через надходження холодного повітря зі Скандинавії.

Про це повідомляє Meteoprog.

Субота, 15 листопада: теплий, але вітряний день

У суботу на більшій частині території збережеться тепла погода.

  • Північ: вночі без опадів, але вдень очікується дощ. Вдень посилиться вітер, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вдень +6…+11 °С, але ввечері різко знизиться до +1…+4 °С.

  • Захід: хмарно, але без істотних опадів. Температура вдень +7…+13 °С, на Прикарпатті та Буковині потепліє до +14…+16 °С.

  • Центр, Південь та Крим: очікується тепла і суха погода. У Центрі вдень +8…+13 °С, на Півдні та в Криму найтепліше: +11…+16 °С.

  • Схід: тепло, без опадів. Вдень також очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Температура вдень +7…+12 °С.

Неділя, 16 листопада: похолодання та зимові температури на Півночі

У неділю основна увага на Північ, де прийде холодна повітряна маса.

  • Північ: очікується прохолодна погода без опадів. Вночі температура знизиться до -4…+1 °С (можливі невеликі морози), вдень лише +1…+6 °С.

  • Захід: вночі місцями можливий туман, температура -1…+4 °С. Вдень очікується невеликий дощ і температура +3…+8 °С (на Прикарпатті до +11 °С).

  • Центр: погода буде без опадів, з нічними температурами 0…+5 °С і денними +5…+10 °С.

  • Південь та Крим: найтепліше місце в країні. Сухо, можливий туман. Температура вдень +11…+16 °С.

  • Схід: вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Денна температура +4…+9 °С.

Нагадаємо, що 19 листопада можливі невеликі морози та мокрий сніг на заході, півночі та в центрі країни.

