Укрaїнa
210
2 хв

Яка головна мета Путіна в ударах по енергетиці: експерт пояснив, чому це не просто блекаут

Експерт розкрив, що насправді приховують російські удари по енергетиці — і це не просто блекаут.

Руслана Сивак
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російські удари по українській енергетичній системі, які тривають з 2022 року і були поновлені комбінованою атакою в ніч на 22 жовтня, мають глибшу мету, ніж просто спричинити блекаут.

На цьому наголосив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук в етері «Громадського радіо».

За його словами, головна ціль ворога — «виснажувати і зменшувати можливості економіки країни».

«Відсутність електроенергії, газу — менші можливості для економіки, бізнесу, промисловості працювати», — пояснив Корольчук.

Експерт додав, що стратегію окупантів складно зрозуміти до кінця. Про що свідчать навіть суперечливі оцінки керівництва «Укренерго» щодо характеру атак — від «точкових» до «спроби знищити всю енергосистему». Водночас, Юрій Корольчук вважає, що Росія також має на меті «змусити нас самих себе загнати в блекаут».

«І другий момент — фактично змусити нас самих себе загнати в блекаут… Росіяни нам „пропонують“ — „збільшуйте роботу ваших електростанцій“, чим ми ставимо під ризик роботу наших блоків АЕС. Цього, напевно, не будуть робити, тому єдиний вихід із цієї ситуації — збільшувати частоту відключень електроенергії…», — зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 22 жовтня ДТЕК повідомила про вимушене запровадження тимчасових відключень електроенергії у Києві. Світла не буде у деяких районах.

Проте згодом стало відомо, що через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, завдані російськими обстрілами, в Україні вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

Також кількість постраждалих у Києві через російську атаку 22 жовтня зросла до 30-ти. П’ятеро з постраждалих — діти.

210
