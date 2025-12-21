Яка наразі ситуація зі світлом та водою на Одещині: розповіли у райраді

Відключення світла

Реклама

На Одещині ситуація з електро- та водопостачанням поступово стабілізується, хоча погодинні відключення світла ще зберігаються.

Про це повідомив депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко, відповідаючи на запитання журналістів телеканалу КИЇВ24.

За його словами, нині в місті діють графіки відключень електроенергії, однак у порівнянні з попереднім періодом ситуація значно покращилася.

Реклама

«Питання по світлу ще присутні, ще діють графіки відключень, але загалом ситуація вже стабілізована. Тиждень тому ми мали повний блекаут у місті, а зараз постачання електроенергії в домівки одеситів відновлено. Світло подається за графіками, і сподіваємося, що ця ситуація залишатиметься незмінною. Коли графіки зрозумілі та їх дотримуються, людям набагато легше планувати своє життя», — зазначив Сізоненко.

Він також уточнив, скільки в середньому тривають відключення світла. За словами депутата, спочатку ситуація була критичною.

«Ми починали з того, що електроенергія була лише дві години, а 22 години її не було зовсім. Поступово ситуація стабілізувалася, і наразі маємо приблизно співвідношення 16 годин без світла та 8 годин з електропостачанням», — пояснив він.

Окремо Сергій Сізоненко розповів про стан водо- та теплопостачання в місті. За його словами, ці послуги вже повністю відновлені.

Реклама

«Ситуація з водопостачанням повністю стабілізована, теплопостачання також відновлено. Хочу висловити велику подяку нашим комунальникам, які працюють цілодобово, щоб у домівках одеситів було і тепло, і світло, і вода. Вони роблять величезну роботу», — підсумував депутат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через російську атаку по Одесі у ніч проти 19 грудня мешканці одного з найбільших житлових масивів залишилися без електро-, водо- та теплопостачання.

18 грудня в Одесі місцеві мешканці знову перекрили рух транспорту на одній із вулиць міста, внаслідок чого утворився величезний затор. Люди протестували через тривалу відсутність світла в їхніх помешканнях.