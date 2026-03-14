Найближчими днями в Україні очікується лише незначне зниження температури на 2−4 градуси від нинішніх показників і триватиме суха сонячна погода. У західних областях, а також у Приазов’ї та Криму можливе посилення вітру в денні години до 15 — 17 м/с.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Субота, 14 березня

У західній частині очікується тепла та суха погода, без опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 °С, вдень +11…+16 °С.

У північних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, вночі 3 — 8 м/с, вдень 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах -3…+2 °С, вдень +9…+14 °С.

У центральних областях під впливом виступу антициклону прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні -2…+3 °С, вдень +9…+14 °С.

У південних регіонах України та Криму очікується погода переважно малохмарна, без опадів. Вітер східний, 5 — 10 м/с, у Приазов’ї та Криму вдень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах -2…+3 °С, вдень +8…+13 °С.

У східних областях пануватиме малохмарна та суха погода, без опадів. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень +9…+14 °С.

Неділя, 15 березня

У західних областях продовжиться період стійкої антициклональної погоди без опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час прогнозується в діапазоні -2…+3 °С, вдень +10…+15 °С.

У північних регіонах країни переважатиме суха та малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2 °С, вдень +8 +13 °С.

У центральній частині України утримається малохмарна погода, без опадів. Вітер східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +9…+14 °С.

У південних регіонах країни та на Кримському півострові збережеться антициклональний характер погоди, без опадів. Вітер переважатиме східний, 7 — 12 м/с, у Криму та Приазов’ї часом посилюватиметься до 15 — 17 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах -1…+4 °С, вдень +8…+13 °С.

У східній частині України утримається погода без опадів. Вітер східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3…+2 °С, вдень +8…+13 °С.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що після пікового тепла в Україні очікується похолодання. За її прогнозом, вихідні 14–15 березня будуть сонячними, проте температура стане стриманішою: у більшості областей очікується від 9 до 12 градусів тепла, а на заході та півдні — до +17 вище нуля.