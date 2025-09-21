ТСН у соціальних мережах

66
1 хв

Яка погода чекає на українців 21 вересня: прогноз синоптиків

Синоптики прогнозують 21 вересня в Україні приємну осінню погоду з температурою до +27°.

Софія Бригадир
Погода в Україні 21 вересня

Погода в Україні 21 вересня / © unsplash.com

У суботу, 21 вересня, на території України встановиться суха й тепла погода. За прогнозами синоптиків, вночі та вранці у південно-західних областях України можливий туман, але опадів не передбачається.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

По всій країні збережеться невелика хмарність. Вітер буде західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура становитиме +10…+15°, на узбережжі морів до +18°, а на сході країни — +7…+12°. Удень повітря прогріється до комфортних +22…+27°.

Погода в Києві 21 вересня

За даними синоптиків, протягом доби в Києві та області переважатиме невелика хмарність, опадів не передбачається.

Атмосферні умови супроводжуватимуться південно-західним вітром зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі по області температура повітря становитиме від +10 до +15 градусів, удень вона підніметься до +22…+27°.

У Києві нічні показники коливатимуться в межах +12…+14°, а вдень стовпчики термометрів досягнуть +25…+27°.

Нагадаємо, синоптики попереджають про зміну погодних умов в Україні: із 25-26 вересня очікується різке похолодання, а в західних областях, особливо біля Карпат, дощ почне переходити у мокрий сніг та сніг.

66
