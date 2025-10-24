Яка погода очікує українців вихідними: прогноз синоптикині

У неділю буде тепло / © ТСН

У суботу в Україні побільшає дощів, а у неділю — без істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«25 жовтня в Україні вночі — дощі, вдень дощі пройдуть лише на півночі та сході. Вітер вихідними повсюди західний, сильний», — зазначила вона.

Температура повітря знизиться на заході та півночі до +8…12°С, на решті території буде тепло, +12…18°С.

26 жовтня — без істотних опадів, загалом в Україні потеплішає, скрізь +12…17°С, на півдні до +19°С, але на заході пройдуть дощі та лише +9…12°С.

Погода у Києві

У Києві в суботу дощ, у неділю припинення опадів аж до вечора. Температура повітря вдень у суботу буде +8…9°С. У неділю потепліє до +12…13°С.

Раніше синоптики повідомляли, що в Україні від 22 жовтня зміняться погодні умови.