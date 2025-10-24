ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
1 хв

Яка погода очікує українців вихідними: прогноз синоптикині

Вихідними — 25-26 жовтня — очікується мінлива погода. У суботу, зокрема, дощитиме.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У неділю буде тепло

У неділю буде тепло / © ТСН

У суботу в Україні побільшає дощів, а у неділю — без істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«25 жовтня в Україні вночі — дощі, вдень дощі пройдуть лише на півночі та сході. Вітер вихідними повсюди західний, сильний», — зазначила вона.

Температура повітря знизиться на заході та півночі до +8…12°С, на решті території буде тепло, +12…18°С.

26 жовтня — без істотних опадів, загалом в Україні потеплішає, скрізь +12…17°С, на півдні до +19°С, але на заході пройдуть дощі та лише +9…12°С.

Погода у Києві

У Києві в суботу дощ, у неділю припинення опадів аж до вечора. Температура повітря вдень у суботу буде +8…9°С. У неділю потепліє до +12…13°С.

Раніше синоптики повідомляли, що в Україні від 22 жовтня зміняться погодні умови.

Дата публікації
Кількість переглядів
300
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie