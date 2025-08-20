Яка погода буде в Україні 21 серпня: прогноз синоптикині

Погода в Україні / © iStock

У четвер, 21 серпня, будуть дощі та грози в західній частині та на півночі України. Решта нашої території ще опиниться в сухій погоді.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Погода 21 серпня: якої температури очікувати

Як зауважила фахівчиня, впродовж 22-23 серпня холодний атмосферний фронт перетне територію України в східному напрямку. Він потягне за собою опади.

«Що стосується південної частини, найбільше дощів припаде на Одещину, а ось решта півдня протягом 22-23 серпня — максимум якісь локальні краплі», — пояснила Діденко.

Очікується, що температура вдень буде такою:

на півдні, на сході та в центральних областях — +28+32 градуси;

на півночі — +24+28 градусів;

на заході — +20+24

на Закарпатті до +26 градусів.

У Києві 21-го серпня дощ ймовірний ввечері. Максимальна температура повітря до +26 градусів. А 22-го серпня столицю накриють дощі.

Вже 23-24 серпня, на День прапора та День Незалежності — скрізь прояснить.

«Буде сухо та переважно сонячно, хоча й температура повітря знизиться на кілька градусів», — завершила синоптикиня Наталія Діденко.

Раніше ми писали, що в Україні 20 серпня буде суха погода. Спостерігатиметься деяка хмарність. Найвища температура повітря у +30 градусів прогнозується на півдні та південному сході країни.

Також відомо, що опадів не очікується. Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Денна температура повітря буде на рівні +22+27 градусів, а на півдні та південному сході країни — до +30 градусів.