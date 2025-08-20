- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Яка погода буде в Україні 21 серпня: прогноз синоптикині
Завтра, 21 серпня, до України завітає холодний атмосферний фронт.
У четвер, 21 серпня, будуть дощі та грози в західній частині та на півночі України. Решта нашої території ще опиниться в сухій погоді.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Погода 21 серпня: якої температури очікувати
Як зауважила фахівчиня, впродовж 22-23 серпня холодний атмосферний фронт перетне територію України в східному напрямку. Він потягне за собою опади.
«Що стосується південної частини, найбільше дощів припаде на Одещину, а ось решта півдня протягом 22-23 серпня — максимум якісь локальні краплі», — пояснила Діденко.
Очікується, що температура вдень буде такою:
на півдні, на сході та в центральних областях — +28+32 градуси;
на півночі — +24+28 градусів;
на заході — +20+24
на Закарпатті до +26 градусів.
У Києві 21-го серпня дощ ймовірний ввечері. Максимальна температура повітря до +26 градусів. А 22-го серпня столицю накриють дощі.
Вже 23-24 серпня, на День прапора та День Незалежності — скрізь прояснить.
«Буде сухо та переважно сонячно, хоча й температура повітря знизиться на кілька градусів», — завершила синоптикиня Наталія Діденко.
Раніше ми писали, що в Україні 20 серпня буде суха погода. Спостерігатиметься деяка хмарність. Найвища температура повітря у +30 градусів прогнозується на півдні та південному сході країни.
Також відомо, що опадів не очікується. Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Денна температура повітря буде на рівні +22+27 градусів, а на півдні та південному сході країни — до +30 градусів.