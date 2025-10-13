Українці / © УНІАН

Середня тривалість життя у світі знову досягла рівня, який був до пандемії Covid-19. Як показало нове дослідження Інституту метрики та оцінки здоров’я (IHME), найбільше людей помирають через серцево-судинні захворювання, хоча глобальна картина після пандемії змінилася.

Про це повідомляє видання The Lancet.

Вчені проаналізували дані з 204 країн і встановили, що 2023 року жінки в середньому жили 76,3 року, а чоловіки — 71,5. В Україні показники дещо відрізняються: середня тривалість життя жінок — 78,5 року, а чоловіків — 66,6.

Найдовше живуть у багатих країнах — близько 83 років, а найкоротша тривалість життя спостерігається у країнах Африки на південь від Сахари — лише 62 роки. За останні 70 років смертність у світі знизилася на понад 66%.

Пандемія Covid-19 тимчасово змінила статистику: 2021 року вірус був головною причиною смертей, а вже через два роки опустився на 20-те місце. Водночас серцеві захворювання та інсульти знову очолили рейтинг причин смерті. Також знизилася смертність від інфекційних хвороб, як-от кір, туберкульоз та діарейні інфекції.

Нині близько двох третин смертей у світі пов’язані з неінфекційними хворобами: серцево-судинними проблемами, діабетом, хронічними хворобами нирок і хворобою Альцгеймера. Найважливіші фактори ризику — високий тиск, куріння, підвищений холестерин, ожиріння, діабет, екологія та проблеми після народження, зокрема низька вага і передчасні пологи.

Також психічне здоров’я стає все більш актуальним: зростає кількість випадків депресії та тривожності. Найбільший приріст смертності за останнє десятиліття спостерігається серед молодих людей 20–39 років у Північній Америці через самогубства, передозування та надмірне вживання алкоголю.

У Східній Європі серед дітей та підлітків зросла смертність від інфекцій і травм. Головними ризиками для дітей 5–14 років залишаються нестача заліза, брудна вода та недоїдання. Для вікової групи 15–49 років ключові фактори ризику — небезпечний секс, виробничі травми, високий індекс маси тіла, підвищений тиск і куріння.

Загалом дослідження показує: хоча світ і повернувся до довоєнного рівня життя, серйозні проблеми зі здоров’ям залишаються та потребують уваги на локальному і глобальному рівнях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через повномасштабне вторгнення Росії Україна опинилася в серйозній демографічній кризі. Країні потрібні невідкладні кроки для стабілізації населення та подолання наслідків війни.