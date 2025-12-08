Яка ситуація на Печенізькому водосховищі: голова ОВА розповів

Печенізьке водосховище / © wikipedia.org

Реклама

Станом на зараз ситуація біля Печенізького водосховища залишається стабільною, і підстав для проведення будь-яких заходів із евакуації населення немає.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах.

Таку інформацію він розповів після засідання Координаційного штабу щодо ситуації в громадах, розташованих поблизу водосховища. Нарада пройшла під керівництвом заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна. На засіданні обговорили удосконалення механізмів координації між профільними службами для злагодженої та ефективної роботи на місцях.

Реклама

Превентивні заходи та план дій

Профільні служби продовжують регулярний моніторинг рівня води в Печенізькому водосховищі. Олег Синєгубов наголосив, що влада діє на випередження та розглядає будь-які сценарії розвитку подій. В області розроблено чіткий план дій.

«Передбачено достатній транспортний ресурс, зокрема автобуси, а також досягнуто домовленостей із “Укрзалізницею” щодо можливого збільшення кількості рейсів для забезпечення стабільної логістики», — зазначив голова ОВА.

Також додав, що визначили чітку координацію дій ДСНС, Національної поліції, медичних служб, волонтерських команд. Додатково опрацьовується можливість розгортання транзитних центрів для тимчасового розміщення людей у Полтавській, Київській та Житомирській областях, якщо виникне потреба.

«Працюємо спільно, скоординовано, тримаємо ситуацію на контролі», — підсумував голова ОВА.

Реклама

Нагадаємо, окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня.

Також повідомлялося, чому росіяни вдарили по цьому водосховищу.

Російська армія активізувала кампанію повітряного перехоплення на півночі Харківської області, атакуючи мости та греблі, ймовірно, з метою порушити українську логістику та підготувати умови для подальших успіхів. Росія завдала ударів по греблі Печенізького водосховища та мосту біля Старого Салтова.