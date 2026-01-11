- Дата публікації
-
Укрaїнa
Яка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині: звіт ДТЕК
Дніпропетровська область переходить до стабілізаційних графіків.
На Дніпропетровщині після аварії поступово повертають світло. Живлення вже є у більшості мешканців.
Про це повідомляє ДТЕК.
«Нам вдалося повернути світло більшості жителів області після аварії», — зазначили у компанії.
Область поступово переходить на стабілізаційні графіки.
Додається, що на лівому березі Дніпра та в Дніпровському районі тривають ремонти після атаки. Через це, пояснюють енергетики, до кінця дня будуть тимчасові відключення.
«Працюємо разом із владою міста, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — завершили у ДТЕК.
Нагадаємо, у YASNO пояснили, що робити, якщо світло після атаки не з’явилося.