Яка ситуація зі світлом на Одещині: звіт ОВА

За останні 4 доби енергетики відновили технічну можливість повернути електропостачання до 583,7 тисячі осель Одещини. Також повністю заживлена вся критична інфраструктура.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Влада визнає, що пошкодження енергосистеми в Одесі є суттєвими, тож підключити одночасно всіх клієнтів, на жаль, неможливо.

«Наразі без напруги тимчасово залишаються ще 32,3 тисячі споживачів. Фахівці ДТЕК Одеські електромережі працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити світло в усіх домівках», — зазначив Кіпер.

Він також закликав мешканців міста після появи світла включати прилади поступово та за можливості обмежити використання енергоємної техніки.

«Дякую всім одеситам за терпіння та витримку, а енергетикам — за професіоналізм!», — наголосив голова ОВА.

Раніше йшлося про те, якою є ситуація зі світлом, теплом і водою в Одесі після ударів РФ.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, станом на 16 грудня:

електропостачання було відновлено для понад 180 тисяч споживачів, фахівці продовжують працювати;

теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень;

централізоване водопостачання в місті повністю повернуто;

забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби заявками від людей. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні», — зазначила прем’єрка.

«Пошкодження енергосистеми суттєві, тому відновлення мереж всього міста вимагає часу. Дякую енергетикам, комунальним службам, рятувальникам і всім, хто працює для якомога швидшого повернення світла і тепла в домівки людей», — завершила Свириденко.