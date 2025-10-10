Яка ситуація зі світлом в Україні зараз та де скасовані графіки відключень

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук на місці атакованого енергооб’єкта / © Світлана Гринчук

Після атаки на енергосистему Україну 10 жовтня найскладніша ситуація — у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській та Чернігівській областях. Непростою також є ситуація на Дніпропетровщині та Запоріжжі. У кількох містах скасовані спеціальні графіки аварійних відключень світла, але продовжують діяти звичайні графіки.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

За словами Гринчук, станом на 12:00 завершені відновлювальні роботи в Павлограді Дніпропетровської області. У Харкові, Полтаві та Сумах скасовані спеціальні графіки аварійних відключень світла, але продовжують діяти звичайні графіки. Також енергетики повернули світло 270 тис. абонентів у Києві.

Найскладніша ситуація — на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Міністерка повідомила, шо вранці відвідала об’єкти генерації, які вночі опинилися під російською атакою. Енергетики негайно розпочали оцінку збитків та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців.

Зазначається, що Міністерство енергетики що дві години повідомлятиме актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та хід відновлювальних робіт.

«Продовжуємо комунікувати з міжнародними партнерами для посилення захисту енергетичної інфраструктури та зміцнення нашої енергетичної стійкості. Енергетики ж працюють цілодобово, щоб усунути наслідки атак ворога», — резюмувала Гринчук.

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня Росія влаштувала масований ракетно-дроновий удар по енергосистемі України, спричинивши знеструмлення у Києві та низці областей. Через атаку у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях були запроваджені відключення світла. У ДТЕК повідомили про серйозні пошкодження обладнання ТЕС. «Укренерго» закликає громадян до ощадливого енергоспоживання.