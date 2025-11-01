Яка зараз ситуація на Покровському напрямку: Сирський відзвітував

Олександр Сирський' / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок, де зараз найважче. Триває операція зі знищення та витіснення російських сил.

Про це Сирський написав у Telegram.

Деталі

Як наголосив Сирський, у Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника. Окупанти продовжують намагатися інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачання Сил оборони. При цьому головком запевнив: оточення чи блокування міст немає, військові роблять все для здійснення логістики.

«Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар — на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за моїм розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України», — відзначив він.

Як відомо, диктатор Путін продовжує давати завдання своїй армії щодо окупації українського Донбасу. І саме у Покровську росіяни платять найдорожчу ціну.

Звільнення та зачистка території на Добропільському виступі, додає Сирський, триває.

«Покровськ — тримаємо. Мирноград — тримаємо», — йдеться у звіті головнокомандувача.

Він наголошує: наразі ключову важливість відіграє ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань.

«Оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА.Дякую українським солдатам, сержантам та офіцерам, які нищать ворога та тримають стрій», — завершив Олександр Сирський.

Раніше офіцер ЗСУ пояснив, що відбувається у Покровську. Так, окупанти, які зайшли до міста, переховуються. Вони чекають на підкріплення та допомогу.

«Зараз задача у них зберегти життя. Тому дуже активні заходи проводяться. Як уже проводяться, так і готуються до них. І ніхто не збирається здавати Покровськ», — наголосив офіцер ЗСУ.