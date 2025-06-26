Якби вибори були зараз: кого українці обрали б президентом

Вибори в Україні поки неможливі / © УНІАН

Реклама

Вибори в Україні мають відбутися після завершення воєнного стану.

Таку думку висловили 57% українців під час спільного соціологічного дослідження Інституту стратегічних досліджень і прогнозів «Янус», Центру SOCIS і проєкту «Барометр громадських настроїв».

Згідно з відповідями респондентів, лідирує чинний президент Володимир Зеленський. Далі — Валерій Залужний, потім Петро Порошенко.

Реклама

Список прихильників має такий вигляд:

Володимир Зеленський — 21,8%

Валерій Залужний — 19,6%

Петро Порошенко — 4,5%

Дмитро Разумков — 3,8%

Кирило Буданов — 3,7%

Також понад 3% набрали кандидати Андрій Білецький та Юлія Тимошенко.

За даними опитування, ще 4,3% підтримують проведення лише місцевих виборів, 33,1% вважають, що вибори треба відкласти, а 5,1% не визначилися або відмовилися відповідати.

Зазначимо, якби не повномасштабне вторгнення Росії, то вже у жовтні 2023 року в Україні б мали відбутись чергові парламентські вибори. А в березні 2024-го — президентські. Проте закон про воєнний стан чітко передбачає, що здійснювати голосування в умовах воєнного часу не можна.

Реклама

Та й Конституція, як твердять багато знаних юристів, також не дозволяє голосувати під час війни.

Володимир Зеленський наголошує, що вибори в Україні відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог 1 лютого заявив, що за умови досягнення угоди про припинення вогню з Росією найближчими місяцями, США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року.

В Офісі президента відреагували на цю заяву спецпредставника Трампа.

Реклама

«Якщо план Келлога — це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план. Путіна не залякають ці дві речі», — заявив радник президента України Дмитро Литвин.

У Центральній виборчій комісії пояснювали: президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного глави держави, а будь-які вибори під час дії воєнного стану, згідно із законодавством, не проводяться.