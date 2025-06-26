- Дата публікації
Якби вибори були зараз: кого українці обрали б президентом
Чинний президент України Володимир Зеленський мав би найбільшу підтримку виборців, якби вибори глави держави відбулися сьогодні.
Вибори в Україні мають відбутися після завершення воєнного стану.
Таку думку висловили 57% українців під час спільного соціологічного дослідження Інституту стратегічних досліджень і прогнозів «Янус», Центру SOCIS і проєкту «Барометр громадських настроїв».
Згідно з відповідями респондентів, лідирує чинний президент Володимир Зеленський. Далі — Валерій Залужний, потім Петро Порошенко.
Список прихильників має такий вигляд:
Володимир Зеленський — 21,8%
Валерій Залужний — 19,6%
Петро Порошенко — 4,5%
Дмитро Разумков — 3,8%
Кирило Буданов — 3,7%
Також понад 3% набрали кандидати Андрій Білецький та Юлія Тимошенко.
За даними опитування, ще 4,3% підтримують проведення лише місцевих виборів, 33,1% вважають, що вибори треба відкласти, а 5,1% не визначилися або відмовилися відповідати.
Зазначимо, якби не повномасштабне вторгнення Росії, то вже у жовтні 2023 року в Україні б мали відбутись чергові парламентські вибори. А в березні 2024-го — президентські. Проте закон про воєнний стан чітко передбачає, що здійснювати голосування в умовах воєнного часу не можна.
Та й Конституція, як твердять багато знаних юристів, також не дозволяє голосувати під час війни.
Володимир Зеленський наголошує, що вибори в Україні відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.
Спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог 1 лютого заявив, що за умови досягнення угоди про припинення вогню з Росією найближчими місяцями, США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року.
В Офісі президента відреагували на цю заяву спецпредставника Трампа.
«Якщо план Келлога — це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план. Путіна не залякають ці дві речі», — заявив радник президента України Дмитро Литвин.
У Центральній виборчій комісії пояснювали: президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного глави держави, а будь-які вибори під час дії воєнного стану, згідно із законодавством, не проводяться.