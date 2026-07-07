Які будинки найкраще витримують удари: експерт назвав найнебезпечніший тип житла

Атака на Київ

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Монолітно-каркасні будинки вважаються найстійкішими до можливих влучань, водночас панельні є найбільш вразливими.

Про це розповів тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко в ефірі «Київ 24».

За його словами, найбільшу стійкість до можливих влучань мають монолітно-каркасні будинки.

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«Монолітно-каркасний найстійкіший. Бачимо, що після влучань вибиває декілька квартир фактично, а будинок залишається цілим», — пояснив Резніченко.

На другому місці за стійкістю, за словами експерта, перебувають цегляні будинки. Цегла частково розсіює енергію вибухової хвилі, тому такі споруди руйнуються менше.

Натомість панельні будинки, як зазначає фахівець, є найнебезпечнішими через особливості конструкції.

«Панельні будинки найнебезпечніші. Ми це бачимо на прикладах, коли влучає в ту точку, де йде розподілення цієї енергії по будинку. Саме тоді починається руйнування», — наголосив Резніченко.

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Він додав, що якщо удар припадає на нижні поверхи панельного будинку, руйнування можуть поширитися на всю конструкцію.

Ванна чи коридор: де безпечніше

Окремо експерт відповів на поширене запитання про те, чи безпечно під час обстрілу ховатися у ванній кімнаті. За його словами, принципової різниці між ванною і коридором немає, якщо йдеться про захист від уламків скла.

«Насправді немає значення, ванна чи коридор. Ми маємо на увазі, що ховаємося від супутніх уламків. У ванній і в коридорі немає вікон, тому туди не залетить ні металевий, ні скляний уламок», — пояснив він.

Резніченко також зауважив, що навіть якщо у ванній кімнаті від ударної хвилі відпаде плитка або впаде дзеркало, найімовірніше, це не спричинить тяжких травм.

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«Я не бачу взагалі проблеми в тому, що люди ховаються у ванних кімнатах і коридорах однаково», — підсумував він.

Водночас фахівець наголошує, що найбезпечнішим місцем під час повітряної тривоги залишається спеціально обладнане укриття.

Нагадаємо, якщо під час повітряної тривоги немає можливості спуститися до укриття, варто перейти до найбезпечнішого місця в оселі. Резніченко радить використовувати правило двох стін або «трикутник життя» — простір біля масивних меблів (холодильник, шафа), який може захистити в разі руйнування перекриттів.

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