Які будинки найнадійніші під час обстрілів: експерти оцінили міцність панельок та монолітів
Найбільш стійкими під час обстрілів є монолітні залізобетонні будинки.
Різні типи житлових будинків мають різну стійкість до ударів, однак найнадійнішими та найстійкішими залишаються монолітні залізобетонні конструкції.
Про це повідомила народна депутатка Анна Бондар в ефірі Київського часу.
За словами Бондар, більшість панельних будинків проєктувалися для мирного часу, а не для умов війни, тому питання їхньої безпеки сьогодні стало особливо актуальним.
Водночас експерт з містобудування Віктор Глеба зазначив, що навіть панельні будинки можуть мати різну міцність.
Як приклад Глеба навів Бородянку, де частина панельних будинків витримала прямі авіаудари.
Експерт наголосив: у разі прямого влучання в будинок шансів врятуватися у квартирі практично немає, тому під час тривог необхідно йти до укриття.
Нагадаємо, ворог продовжує тероризувати українські міста, завдаючи масованих ударів як уночі, так і посеред дня.
Які об’єкти є набагато надійнішими за власну квартиру та чому під час тривоги варто шукати міцні конструкції — ТСН.ua розповів експерт із безпеки, керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб» Ігор Молодан.
