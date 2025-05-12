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Розвідка Угорщини могла передати Росії дані про F-16 на території Закарпатської області.

Таку думку висловив військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, передає «Київ 24».

За його словами, українці, яких викрито на співпраці з угорською розвідкою, ймовірно, передавали угорській стороні чутливу військову інформацію, включно з розташуванням ЗСУ, іноземних інструкторів та літаків F-16, або будь-яких інших літаків. Ступак не виключає, що ці дані угорці передавали до РФ.

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«Можливо не всі, але 75% даних точно передавали. Тепер ми маємо ще одну практично недружню країну поруч», — каже аналітик.

Він зауважив, що українці-шпигуни вільно володіли угорською мовою і саме її використовували для передавання інформації.

«Розрахунок був такий: в Україні дуже мало фахівців, які розуміють угорську мову. А по-друге, навіть якщо перекладачі і будуть знайдені, то ця спільнота дуже маленька. Там через одне-два рукостискання можна вийти на родичів чи знайомих, і ця інформація одразу буде злита фігурантам справи. Але добре, що знайшли фахівців», — говорить Ступак.

Нагадаємо, що 9 травня СБУ повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка проводила шпигунську діяльність.

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У відповідь на викриття своїх агентів Будапешт звинуватив двох співробітників українського посольства у шпигунстві та вислав їх з країни. Україна теж вислала двох угорських дипломатів.