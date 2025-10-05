ТСН у соціальних мережах

Куди поїхати восени: 8 найкрасивіших дендропарків України (фото)

В Україні є багато гарних, та яскравих місць, особливу увагу займають дендропарки, восени вони особливо яскраві.

Автор публікації
Наталія Магдик
Осінь

Осінь / © Associated Press

В Україні дендропарки приваблюють українців та туристів цілий рік. Восени можна побачити золоте та червоне листя, пройтися алеями та зробити яскраві фото серед природних пейзажів. Є багато місць, яки варто відвідати цієї осені.

Про це пише видання Visit Ukraine.

Софіївка

  • Розташування: Умань, Черкаська область

  • Вартість: 200 грн

Національний дендрологічний парк «Софіївка» — перлина України та об’єкт ЮНЕСКО. Заснований у XVIII столітті на честь коханої Софії, він поєднує архітектуру та природу: понад 3 000 видів дерев і кущів, ставки, водоспади, павільйони та античні скульптури. Ідеальне місце для романтичної осінньої прогулянки.

Олександрія

  • Розташування: Київська область, Біла Церква

  • Вартість: 150 грн

Архітектурно оформлений ландшафтний парк площею понад 400 га. Заснований графинею Олександрою Браницькою у 1788 році. Тут мальовничі озера з лебедями, водоспади та довгі алеї для прогулянок. Парк дарує гармонію і натхнення восени.

Сторожинецький дендропарк

  • Розташування: Чернівецька область, Сторожинець

  • Вхід: безкоштовно, 9:00–17:00

Створений на початку XX століття як навчальна база для лісового технікуму. Парк на 17,5 га містить близько тисячі дерев та кущів, багато з яких — рідкісні або екзотичні.

Високогірний дендропарк

  • Розташування: Івано-Франківська область с. Бистриця, Надвірнянський район

  • Вхід: безкоштовно

Єдиний в Україні парк, розташований вище 1000 м над рівнем моря. Хвойні дерева поєднуються з осінньою палітрою кольорів, створюючи унікальний гірський пейзаж.

Оброшинський дендропарк

Розташування: Львівська область с. Оброшине

Вхід: безкоштовно

Один із найстаріших парків України (заснований у 1730 році). На 5 га росте понад 60 видів дерев та чагарників, є зоокуточок з оленями.

Добропарк

  • Розташування: Київська область Як дістатися: маршрутки №373, 375, 711 від ст. м. «Житомирська»

  • Вартість: 400 грн

Сучасний приватний парк площею понад 300 га. Тут є фотозони, озера, велодоріжки, фудкорти та сезонні фестивалі: тюльпани весною, лаванда влітку, гарбузи та хризантеми восени.

Феофанія

  • Розташування: Київ вул. Академіка Лебедєва, 37

  • Вартість: 60 грн

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва. Озера, каплиці та альтанки гармонійно поєднуються з осіннім листям. Ідеальне місце для спокійної прогулянки та фотосесій.

Пирогово

  • Розташування: Київ Пирогів

  • Вартість: 150 грн

Національний музей народної архітектури та побуту України. Старовинні церкви, млини й мазанки в оточенні осінніх дерев створюють неповторну атмосферу. Фестивалі та тематичні заходи додають колориту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у жовтні в Україні перші два тижні будуть переважно сухими й сонячними, з денними +15-20 °C на півдні та сході, +10-16 °C на півночі та в центрі. Друга половина місяця принесе більше опадів, похолодання та заморозки на ґрунті, особливо на півночі та в Карпатах. Бабине літо можливе у всіх регіонах, але температура вдень рідко перевищить +15 °C.

