- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 2 хв
Які документи ФОПам потрібно зберігати три роки: у податковій пояснили
Податкова попередила ФОПів про зміни у зберіганні документів: термін 3 роки став обов’язковим.
В Україні змінилися вимоги до зберігання документації для фізичних осіб — підприємців. Якщо раніше ФОПи могли зберігати певні папери за власним бажанням, то тепер на них поширюються ті ж самі терміни, що і для великих компаній.
Про це пише «Судово-юридична газета» із посиланням на Головне управління ДПС у Вінницькій області.
Що змінилося?
Згідно з оновленим наказом Міністерства юстиції №40/5, перелік типових документів, що створюються під час діяльності, тепер має чітко визначені строки зберігання. Головна новація полягає в тому, що ці норми тепер стали обов’язковими і для фізичних осіб — підприємців.
«Раніше для ФОП зберігання такої документації було добровільним. Відтепер строки, що стосуються діяльності юридичних осіб, поширюються і на підприємців, якщо інше не передбачено законом», — зазначають у податковій.
Скільки потрібно зберігати папери?
Податківці наголошують, що документи та інформація, які стосуються нарахування та сплати податків і зборів, повинні зберігатися відповідно до вимог Податкового кодексу України.
Мінімальний термін зберігання: 3 роки.
Які документи: Усі первинні документи, що підтверджують доходи, витрати та сплату податків.
Чому це важливо?
Зберігання первинних документів є критичним під час податкових перевірок. Відсутність паперів за останні три роки може стати причиною штрафних санкцій або невизнання витрат підприємця.
Раніше прем’єрка Юлія Свириденко повідомила про те, що в Україні запускають програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу для забезпечення енергонезалежності.