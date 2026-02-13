Які документи ФОПам потрібно зберігати три роки: у податковій пояснили

Правила для фопів

Реклама

В Україні змінилися вимоги до зберігання документації для фізичних осіб — підприємців. Якщо раніше ФОПи могли зберігати певні папери за власним бажанням, то тепер на них поширюються ті ж самі терміни, що і для великих компаній.

Про це пише «Судово-юридична газета» із посиланням на Головне управління ДПС у Вінницькій області.

Що змінилося?

Згідно з оновленим наказом Міністерства юстиції №40/5, перелік типових документів, що створюються під час діяльності, тепер має чітко визначені строки зберігання. Головна новація полягає в тому, що ці норми тепер стали обов’язковими і для фізичних осіб — підприємців.

Реклама

«Раніше для ФОП зберігання такої документації було добровільним. Відтепер строки, що стосуються діяльності юридичних осіб, поширюються і на підприємців, якщо інше не передбачено законом», — зазначають у податковій.

Скільки потрібно зберігати папери?

Податківці наголошують, що документи та інформація, які стосуються нарахування та сплати податків і зборів, повинні зберігатися відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Мінімальний термін зберігання: 3 роки.

Які документи: Усі первинні документи, що підтверджують доходи, витрати та сплату податків.

Чому це важливо?

Зберігання первинних документів є критичним під час податкових перевірок. Відсутність паперів за останні три роки може стати причиною штрафних санкцій або невизнання витрат підприємця.

Раніше прем’єрка Юлія Свириденко повідомила про те, що в Україні запускають програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу для забезпечення енергонезалежності.