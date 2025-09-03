Які документи потрібно мати: важливе нагадування для українців за кордоном

Біженці

Українці, які мають тимчасовий захист у Чехії, можуть вільно подорожувати країнами Шенгенської зони, однак лише за наявності дійсного закордонного паспорта та візової наклейки.

Про це повідомляють UNHCR Czechia, офіційний портал МВС Чехії для іноземців та ресурс Ukraine is Home.

Варто зазначити, що підтвердження про продовження статусу не замінює візову наклейку. Для поїздок обов’язково мати при собі дійсний закордонний паспорт із наклейкою тимчасового захисту. Саме цей документ дозволяє подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Без наклейки інші держави можуть відмовити у в’їзді.

В МВС Чехії не рекомендують подорожувати з внутрішнім паспортом, ID-карткою чи довідкою про перетин кордону. Це може створити проблеми під час перетину кордону.

Щодо поїздок за межі ЄС, українцям із тимчасовим захистом може знадобитися віза, як і будь-якому громадянину України. Тому перед мандрівкою варто перевіряти правила в’їзду в обраній країні.

Особливу увагу звертають на медичне страхування. Державне страхування, яке надається в Чехії, діє лише на її території. Для подорожей в інші країни необхідно оформити окреме туристичне страхування.

Українцям із тимчасовим захистом, які планують подорож за межі Чехії, не дозволяється скасовувати чи призупиняти дію державного медичного страхування. У разі такого кроку після повернення доведеться погасити заборгованість перед страховою компанією.

Призупинити страхування можна лише тоді, якщо людина виїжджає до України більш ніж на шість місяців і перебуватиме там увесь цей час.

Перед ухваленням рішення радять обов’язково консультуватися зі своєю страховою компанією, щоб уникнути фінансових проблем.

За інформацією Ukraine is Home, тривала відсутність у Чехії може позбавити українців окремих прав. Якщо людина відсутня понад 10 робочих днів, вона ризикує втратити право на гуманітарне житло чи місце в школі для дитини.

У МВС Чехії також нагадують: якщо українець вирішує остаточно повернутися на Батьківщину, потрібно офіційно скасувати статус тимчасового захисту. Це знімає обов’язки, пов’язані з перебуванням у країні — оплату комунальних послуг чи медичного страхування.

