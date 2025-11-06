Які дрова можна брати в лісі без дозволу: штрафи та правила

Не всі дрова можна збирати / © Unsplash

З настанням холодного сезону українці дедалі частіше шукають способи забезпечити себе дровами. Однак не всі знають, що навіть під час збору лісових ресурсів діють чіткі правила — і за їх порушення передбачені штрафи.

Про це йдеться у Лісовому кодексі України.

Що дозволено збирати без дозволу

Згідно з чинними нормами, кожен може безперешкодно збирати:

сухі гілки, хвою, листя та кору, які вже лежать на землі;

ягоди, гриби, трави — якщо вони не належать до рідкісних або червонокнижних видів.

Такі дії не потребують спеціальних дозволів, якщо не завдають шкоди довкіллю.

Що категорично заборонено

Порушенням вважається:

зрізання дерев, навіть сухих, без погодження з лісгоспом;

самовільна заготівля дров без лісорубного квитка;

вивезення великих обсягів деревини без документів.

Такі дії трактуються як незаконна рубка та тягнуть за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність.

Як діяти законно

Щоб заготовити дрова легально, необхідно:

звернутися до місцевого лісового господарства;

отримати дозвіл або лісорубний квиток;

дотримуватися визначених умов — щодо місця, обсягу та типу деревини.

Фахівці радять не ризикувати й не збирати деревину самостійно: у лісгоспах можна дізнатися про офіційно дозволені ділянки для збору або придбати дрова легальним шляхом. Закон суворо захищає природні ресурси, тому навіть «невинний» збір може обернутися штрафом.

Також йшлося про те, де в Україні можна легально заготовляти дрова для опалення. Найпростіший і повністю легальний спосіб отримати дрова для опалення — це їх придбання через офіційні державні структури.