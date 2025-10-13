Які дизельні авто обирали українці у вересні 2025 року: топ-5 фаворитів

Автомобілі на дорозі / © Pixabay

У вересні 2025 року автопарк України поповнили 5,2 тисячі авто з дизельними двигунами. Це на 10% менше, ніж в аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє «Укравтопром».

За підрахунками, 1,1 тисячі одиниць становлять нові авто (-29%) та 4,1 — вживані, які ввезли з-за кордону (-3%).

Топ-5 нових дизельних машин:

Renault Duster — 312 од; Toyota Land Cruiser Prado — 121 од.; Volkswagen Touareg — 99 од.; Skoda Kodiaq — 74 од.; Toyota Land Cruiser — 50 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane — 313 од.; Nissan Qashqai — 310 од.; Skoda Octavia — 273 од.; Volkswagen Passat — 228 од.; Volkswagen Golf — 160 од.

Раніше експерт попередив про загрозу для автомобіля взимку.

Так, залишаючи авто в теплому гаражі, ви можете призвести до його пошкодження. Причина цьому — сіль та пісок, якими посипають дороги у холодну пору року. Вони можуть прилипати до кузова та спричиняти корозію.

«Можливо, вам не захочеться залишати машину в гаражі взимку. Сіль, яку використовують для боротьби з льодом на дорогах, може зіпсувати вашу машину, якщо ви поставите її в опалюваний гараж», — зазначив автомобільний експерт Скотті Кілмер.

Як усе відбувається? Сіль, потрапивши в теплий гараж, тане і утворює водний розчин, який швидко «їсть» кузов і спричиняє появу іржі.

Отже, у разі, якщо ви не збираєтеся негайно експлуатувати авто, краще залишити його на морозі.