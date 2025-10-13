ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
122
1 хв

Які дизельні авто обирали українці у вересні 2025 року: топ-5 фаворитів

Минулого місяця українці придбали понад 5000 дизельних авто. Експерти назвали топ-5 популярних моделей.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Автомобілі на дорозі

Автомобілі на дорозі / © Pixabay

У вересні 2025 року автопарк України поповнили 5,2 тисячі авто з дизельними двигунами. Це на 10% менше, ніж в аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє «Укравтопром».

За підрахунками, 1,1 тисячі одиниць становлять нові авто (-29%) та 4,1 — вживані, які ввезли з-за кордону (-3%).

Топ-5 нових дизельних машин:

  1. Renault Duster — 312 од;

  2. Toyota Land Cruiser Prado — 121 од.;

  3. Volkswagen Touareg — 99 од.;

  4. Skoda Kodiaq — 74 од.;

  5. Toyota Land Cruiser — 50 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. Renault Megane — 313 од.;

  2. Nissan Qashqai — 310 од.;

  3. Skoda Octavia — 273 од.;

  4. Volkswagen Passat — 228 од.;

  5. Volkswagen Golf — 160 од.

Раніше експерт попередив про загрозу для автомобіля взимку.

Так, залишаючи авто в теплому гаражі, ви можете призвести до його пошкодження. Причина цьому — сіль та пісок, якими посипають дороги у холодну пору року. Вони можуть прилипати до кузова та спричиняти корозію.

«Можливо, вам не захочеться залишати машину в гаражі взимку. Сіль, яку використовують для боротьби з льодом на дорогах, може зіпсувати вашу машину, якщо ви поставите її в опалюваний гараж», — зазначив автомобільний експерт Скотті Кілмер.

Як усе відбувається? Сіль, потрапивши в теплий гараж, тане і утворює водний розчин, який швидко «їсть» кузов і спричиняє появу іржі.

Отже, у разі, якщо ви не збираєтеся негайно експлуатувати авто, краще залишити його на морозі.

122
