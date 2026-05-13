Які головні цілі сьогоднішньої атаки РФ по заходу України: у Мережі перелічили

Сьогодні вдень, 13 травня, триває масована дронова атака РФ по Україні, зокрема по західних областях.

Про те, що стало основною ціллю ворога, йдеться у пабліку «Николаевский Ванек».

За даними пабліка, який раніше пов’язували з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, об’єкти в різних областях (переважно у західних), які атаковано станом на сьогодні:

цивільна та адміністративна інфраструктура (житлові будинки тощо) — найбільше;

енергетична інфраструктура (світло);

транспортна інфраструктура (залізниця) — менше, ніж світло.

Зауважимо, що, за даними моніторингових пабліків і місцевих каналів у Телеграм, крім обласних центрів — Луцька та Рівного — у цих двох областях під ворожу атаку потрапили Ковель (на Волині) і Здолбунів (на Рівненщині). Як відомо, це два важливі транспортні вузли залізничного сполучення.

За словами місцевих у розмові з журналістом ТСН.ua, особливо гучно було у Здолбунові — місцеві нарахували десятки вибухів.

Масована атака 13 травня

Раніше голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що РФ вгатила по житловому будинку на Рівненщині, внаслідок чого 3 людини загинуло та 4 поранені. Де саме сталася трагедія, він не уточнив.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 13 травня, російська армія здійснила чергову масовану атаку на Україну.

Сьогодні вдень атака продовжилася. У ГУР попередили, що вона може мати тривалий характер.

