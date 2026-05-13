Які головні цілі сьогоднішньої атаки РФ по заходу України: у Мережі перелічили
РФ здійснює масовану атаку на захід України: під ударом житловий сектор, енергетика та стратегічні транспортні вузли.
Сьогодні вдень, 13 травня, триває масована дронова атака РФ по Україні, зокрема по західних областях.
Про те, що стало основною ціллю ворога, йдеться у пабліку «Николаевский Ванек».
За даними пабліка, який раніше пов’язували з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, об’єкти в різних областях (переважно у західних), які атаковано станом на сьогодні:
цивільна та адміністративна інфраструктура (житлові будинки тощо) — найбільше;
енергетична інфраструктура (світло);
транспортна інфраструктура (залізниця) — менше, ніж світло.
Зауважимо, що, за даними моніторингових пабліків і місцевих каналів у Телеграм, крім обласних центрів — Луцька та Рівного — у цих двох областях під ворожу атаку потрапили Ковель (на Волині) і Здолбунів (на Рівненщині). Як відомо, це два важливі транспортні вузли залізничного сполучення.
За словами місцевих у розмові з журналістом ТСН.ua, особливо гучно було у Здолбунові — місцеві нарахували десятки вибухів.
Масована атака 13 травня
Раніше голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що РФ вгатила по житловому будинку на Рівненщині, внаслідок чого 3 людини загинуло та 4 поранені. Де саме сталася трагедія, він не уточнив.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 13 травня, російська армія здійснила чергову масовану атаку на Україну.
Сьогодні вдень атака продовжилася. У ГУР попередили, що вона може мати тривалий характер.