Які хвороби очей звільняють від мобілізації: чіткий перелік

Україні щонайменше до 3 лютого 2026 року продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації. У цей період усі військовозобов’язані повинні пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає їхню придатність до служби. Процедура регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу у ЗСУ.

Як повідомляє 24 Канал, проблеми із зором, що призводять до тяжких або незворотних функціональних порушень, можуть стати підставою для визнання людини непридатною до служби.

Кого можуть звільнити від мобілізації

Людина може отримати статус непридатної до військової служби, якщо має тяжкі офтальмологічні порушення, передбачені Розкладом хвороб. Йдеться, зокрема, про:

значні анатомічні зміни повік або кон’юнктиви, які погіршують зір чи обмежують рухливість обох очей;

тяжкі ураження органу зору: рубцеві зміни, помутніння, дистрофії, хронічна катаракта, ураження зорового нерва та інші патології з частими рецидивами або стійким падінням гостроти зору;

будь-які форми відшарування чи розриву сітківки на обох очах;

глаукому у важкій стадії на двох очах;

параліч окорухових м’язів, що спричиняє постійну диплопію (подвійне бачення);

значні порушення рефракції;

міопію або гіперметропію понад 12 діоптрій в одному з меридіанів будь-якого ока.

Підставою для повної непридатності є також різке зниження зору аж до повної сліпоти чи відсутності очного яблука.

ВЛК ухвалює рішення тільки після вивчення медичних документів і особистого огляду військовозобов’язаного.

Коли проблеми із зором не звільняють від мобілізації

Більшість офтальмологічних діагнозів не гарантує звільнення від служби. У таких випадках людину можуть визнати обмежено придатною або навіть повністю придатною. Це стосується:

середнього ступеня короткозорості або далекозорості — приблизно 6–12 діоптрій;

легких форм глаукоми;

астигматизму з різницею рефракції від 3 до 6 діоптрій;

хронічних або неускладнених захворювань повік, кон’юнктиви, слізних шляхів чи очної орбіти, які не порушують суттєво функцію зору.

Усі рішення ВЛК базуються на Наказі Міністерства оборони №402 від 14 серпня 2008 року (з оновленнями). Саме цей документ містить Розклад хвороб, де у статтях 29–31 визначено критерії придатності та непридатності за офтальмологічними показниками.

