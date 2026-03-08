Які купюри більше не приймають у транспорті: пояснення НБУ

Які купюри більше не приймають у транспорті

Реклама

В Україні частина паперових гривень старого зразка остаточно вийшла з обігу. Такі банкноти більше не приймають під час розрахунків, зокрема й у громадському транспорті.

Про це нагадують у Національному банку України.

Які банкноти втратили статус платіжного засобу

Йдеться про паперові гривні невеликих номіналів старого дизайну. НБУ поступово вилучає їх із обігу, замінюючи на монети.

Реклама

Серед банкнот, якими більше не можна оплачувати товари чи послуги:

1 гривня (паперова купюра старого зразка);

2 гривні;

5 гривень;

10 гривень.

Ці банкноти мають попередній дизайн, тому офіційно вважаються вилученими з обігу незалежно від року друку.

Чому важливий саме дизайн банкноти

У Національному банку пояснюють, що визначальним є не рік випуску купюри, а її оформлення. Поняття «зразок банкноти» означає саме дизайн — кольори, графічні елементи та загальний вигляд.

Через це навіть купюри, які були надруковані відносно недавно, але мають старий дизайн, більше не використовуються для розрахунків.

Реклама

Зокрема, паперові гроші цих номіналів випускали ще кілька років після затвердження нового дизайну:

1 гривню друкували до 2015 року;

2 гривні — до 2014 року;

5 і 10 гривень — до 2018 року.

Наразі їх повністю замінили відповідні монети.

Що робити зі старими купюрами

Попри те, що старі паперові гроші більше не приймають у розрахунках, вони не втрачають своєї номінальної вартості.

Українці можуть безкоштовно обміняти такі банкноти на монети або на банкноти нового зразка. Це можна зробити у відділеннях кількох банків, серед яких:

Реклама

Ощадбанк

ПриватБанк

Райффайзен Банк

ПУМБ

Обмін таких банкнот триватиме до 26 лютого 2027 року. Водночас у самому Національному банку їх можна обмінювати без обмеження за часом.

Які гроші залишаються в обігу

Станом на 2026 рік основними паперовими гривнями в Україні залишаються банкноти номіналом:

20, 50, 100, 200, 500 та 1000 грн.

Менші номінали поступово замінені металевими монетами.

Реклама

Нагадаємо, раніше вже йшлося, що українські паперові гривні зразків 2003-2007 років офіційно припинили бути засобом платежу.