Які міста найбільш вразливі до енергетичних атак РФ: пояснення ексголови «Укренерго»

Київ, Харків, Дніпро та Одеса: Кудрицький попередив про вразливість української енергетики / © Associated Press

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Найбільш вразливими до російських ударів по енергетиці є Харків, Дніпро, Одеса та Кривий Ріг. Водночас найскладніша ситуація може бути у Києві, який потребує особливої уваги під час відновлення енергопостачання.

Про це заявив колишній голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Суспільного».

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«Лівобережжя України в цілому більш вразливе. Основні генеруючі потужності — три атомні електростанції, великі теплові електростанції сконцентровані на правому березі річки Дніпро. На лівобережжя електроенергію доставляють великими магістральними мережами, і ці мережі ворог намагається пошкодити», — пояснив Кудрицький.

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Таким чином, навіть за наявності достатньої кількості електроенергії в енергосистемі її передавання до лівобережних регіонів може ускладнюватися через пошкодження високовольтних ліній та підстанцій.

Чому Київ залишається найбільш вразливим

Окремо Кудрицький звернув увагу на ситуацію у столиці. За його оцінкою, Київ залишається найбільш вразливим містом України до атак на енергетичну інфраструктуру.

«Ворог намагатиметься зробити так, щоб ми не могли відновити електроенергію у місті Києві. Ворог намагатиметься зробити так, щоб ми не могли доставити електроенергію до Києва через мережі», — сказав Кудрицький.

Кудрицький також розповів про небезпеку, з якою стикаються працівники енергетичної галузі під час ліквідації наслідків російських атак.

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За його словами, у період його роботи на посаді голови правління «Укренерго» — від 2020 до 2024 року — загинули приблизно «півтора-два десятки» співробітників під час відновлення електропостачання.

Він наголосив, що українські енергетики продовжують працювати цілодобово, попри російські загрози та складні погодні умови.

Раніше ми писали, що Росія змінила тактику ударів по українській енергетиці: замість спроб загасити всю енергосистему одразу, ворог цілеспрямовано б’є по трансформаторних підстанціях та «перерізає» живлення окремих великих міст. Зокрема, РФ намагається розірвати енергетичне кільце Києва.

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