Укрaїнa
302
1 хв

Які області України накриє негода: прогноз на 11 вересня

У четвер в деяких областях України атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду.

Автор публікації
Анастасія Павленко
До України йде похолодання

До України йде похолодання / © Pixabay

Сьогодні, 11 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують значні дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«В західних областях помірні, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть значні дощі, подекуди з грозами. На решті території без опадів», — зазначають синоптики.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. На заході країни, крім Закарпаття, сьогодні можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме +22…27°С. У західних областях буде +19…24°С.

У Києві очікується мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Київській області вдень буде в межах +22…27°С. У столиці вдень без опадів, +22…24°С.

Раніше синоптик повідомив, що в Україні поступове зниження температури очікується вже у другій половині вересня. До 12–13 вересня в регіонах триматиметься антициклональний характер погоди.

302
