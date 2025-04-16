Які обмеження діятимуть на Великдень в Івано-Франківській області: в ОВА відповіли

Великдень без масових заходів / © Getty Images

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На Івано-Франківщині скасували всі масові заходи на Великдень. Таке рішення ухвалила обласна Рада оборони області.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

«Напередодні одного з найбільших релігійних свят року Воскресіння Господнього на Раді оборони області прийняли рішення про скасування усіх масових заходів на території Прикарпаття. Рекомендували головам громад теж вжити належних заходів та відмовитися від проведення подій, які передбачають скупчення великої кількості людей», — зазначила Онищук.

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Вона зазначила, що в області діятиме комендантська година з 00:00 до 05:00, під час якої заборонено перебувати на вулиці без відповідних дозволів.

«Прошу всіх бути пильними, дотримуватись правил безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги, уникати великих скупчень людей», — додала голова ОВА.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну безпілотниками.