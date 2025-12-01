- Дата публікації
Які овочі та фрукти українці купують найбільше
Білокачанна капуста — беззаперечний лідер на овочевому ринку, а пропозиція моркви скоротилася. Серед фруктів найпопулярніший товар — це яблуко. Пропозиція груші та винограду знизилася, зростає попит на цитрусові.
Білокачанна капуста залишається безперечним лідером на овочевому ринку за кількістю продажів в Україні, а її пропозиція продовжує зростати. Минулого тижня капусту продавали у кожному сьомому оголошенні.
Про це повідомили аналітики EastFruit.
Також частіше стали пропонувати столові буряки. Водночас пропозиція моркви скоротилася.
Впали продажі броколі, цвітної капусти та редьки з Узбекистану.
Помідор досі в топі, але його пропозиція зменшується п’ятий тиждень поспіль.
Також можна зазначити відносно активний продаж червоної цибулі та гарбуза.
У фруктовому сегменті продовжують переважати продажі яблука та хурми, також кількість продавців цього товару збільшилась.
Водночас грушу та виноград пропонували рідше, ніж тижнем раніше.
До речі, понад 50% експорту столового винограду з Молдови — постачання до ЄС.
Почали надходити пропозиції бананів із Еквадору. Кількість продажів мандарину збереглася на рівні попереднього тижня. А експорт грузинського мандарину за підсумками 10 місяців 2025-го знизився майже на 70%.
