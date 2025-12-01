Які овочі та фрукти українці купують найбільше

Білокачанна капуста

Реклама

Білокачанна капуста залишається безперечним лідером на овочевому ринку за кількістю продажів в Україні, а її пропозиція продовжує зростати. Минулого тижня капусту продавали у кожному сьомому оголошенні.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Також частіше стали пропонувати столові буряки. Водночас пропозиція моркви скоротилася.

Реклама

Впали продажі броколі, цвітної капусти та редьки з Узбекистану.

Помідор досі в топі, але його пропозиція зменшується п’ятий тиждень поспіль.

Також можна зазначити відносно активний продаж червоної цибулі та гарбуза.

У фруктовому сегменті продовжують переважати продажі яблука та хурми, також кількість продавців цього товару збільшилась.

Реклама

Водночас грушу та виноград пропонували рідше, ніж тижнем раніше.

До речі, понад 50% експорту столового винограду з Молдови — постачання до ЄС.

Почали надходити пропозиції бананів із Еквадору. Кількість продажів мандарину збереглася на рівні попереднього тижня. А експорт грузинського мандарину за підсумками 10 місяців 2025-го знизився майже на 70%.

Раніше ми писали, як зберігати квашену капусту в домашніх умовах.