ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Які овочі та фрукти українці купують найбільше

Білокачанна капуста — беззаперечний лідер на овочевому ринку, а пропозиція моркви скоротилася. Серед фруктів найпопулярніший товар — це яблуко. Пропозиція груші та винограду знизилася, зростає попит на цитрусові.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Білокачанна капуста

Білокачанна капуста

Білокачанна капуста залишається безперечним лідером на овочевому ринку за кількістю продажів в Україні, а її пропозиція продовжує зростати. Минулого тижня капусту продавали у кожному сьомому оголошенні.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Також частіше стали пропонувати столові буряки. Водночас пропозиція моркви скоротилася.

Впали продажі броколі, цвітної капусти та редьки з Узбекистану.

Помідор досі в топі, але його пропозиція зменшується п’ятий тиждень поспіль.

Також можна зазначити відносно активний продаж червоної цибулі та гарбуза.

У фруктовому сегменті продовжують переважати продажі яблука та хурми, також кількість продавців цього товару збільшилась.

Водночас грушу та виноград пропонували рідше, ніж тижнем раніше.

До речі, понад 50% експорту столового винограду з Молдови — постачання до ЄС.

Почали надходити пропозиції бананів із Еквадору. Кількість продажів мандарину збереглася на рівні попереднього тижня. А експорт грузинського мандарину за підсумками 10 місяців 2025-го знизився майже на 70%.

Раніше ми писали, як зберігати квашену капусту в домашніх умовах.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie