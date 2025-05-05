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Які перспективи українські дрони мають у Чорному та Азовському морях: відповідь авіаексперта
Російські пілоти будуть змушені підійматися вище для виявлення українських дронів.
Українські дрони, найімовірніше, будуть доволі вільно переміщуватися по акваторії Чорного та Азовського морів. Пілоти армії РФ не зможуть виявляти їх на малій висоті.
Про це в етері КИЇВ24 розповів Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик.
Вночі 5 травня спостерігалася активність в районі та званих "вишок Бойка". Наразі повідомлень про знищення немає, але “щось цікаве“, акцентував Криволап, точно буде.
“Тепер російські пілоти змушені підійматися на більші висоти — понад 5–7 км. Вони не зможуть літати на малих висотах, щоб виявляти наші дрони. Я сподіваюся, що ми будемо досить вільно переміщуватися по акваторіях Чорного та Азовського морів”, — наголосив експерт.
Раніше Буданов поділився деталями про знищення двох російських Су-30 морськими дронами ГУР у Чорному морі.