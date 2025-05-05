Які перспективи українські дрони мають у Чорному та Азовському морях: відповідь авіаексперта

Морський дрон

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Українські дрони, найімовірніше, будуть доволі вільно переміщуватися по акваторії Чорного та Азовського морів. Пілоти армії РФ не зможуть виявляти їх на малій висоті.

Про це в етері КИЇВ24 розповів Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик.

Вночі 5 травня спостерігалася активність в районі та званих "вишок Бойка". Наразі повідомлень про знищення немає, але “щось цікаве“, акцентував Криволап, точно буде.

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“Тепер російські пілоти змушені підійматися на більші висоти — понад 5–7 км. Вони не зможуть літати на малих висотах, щоб виявляти наші дрони. Я сподіваюся, що ми будемо досить вільно переміщуватися по акваторіях Чорного та Азовського морів”, — наголосив експерт.

Раніше Буданов поділився деталями про знищення двох російських Су-30 морськими дронами ГУР у Чорному морі.