Які пільги мають дружини військових в Україні

Учасники бойових дій в Україні мають право на державні пільги, які поширюються не лише на них самих, а й на членів їхніх сімей. Зокрема, законодавство передбачає соціальну підтримку для дружин, дітей, батьків та інших утриманців військовослужбовців.

Про це нагадали у ВР.

Рідні військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій, користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг:

75% знижка на оплату житла, газу, електроенергії та інших комунальних послуг

100% знижка для осіб з інвалідністю внаслідок війни

75% знижка на вартість палива для будинків без центрального опалення

Які ще пільги мають дружини військовослужбовців

Безкоштовне лікування

Дружини учасників бойових дій мають право на безоплатне медичне обслуговування у військово-медичних закладах, що включає амбулаторне та стаціонарне лікування. За потреби можливе направлення на лікування за кордон відповідно до встановлених порядків.

Крім цього, держава надає соціальні гарантії й дітям учасників бойових дій. Вони мають право на першочергове оздоровлення та відпочинок, пільгові місця в дитячих таборах, дошкільних і загальноосвітніх закладах, а також на навчання за кошти бюджету. Студенти з родин військових можуть претендувати на соціальні стипендії та безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках.

Для оформлення пільг необхідно подати заяву, паспорт, документ, що підтверджує право на пільгу, та ідентифікаційний код, а також можна скористатися онлайн сервісами ПФУ.

